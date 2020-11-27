Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Gençlerimizi geleceğin 25 mesleği için şimdiden hazırlıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda gençlere verilen eğitimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gençlere, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, mobil yazılım geliştirme, endüstriyel robot programcılığı gibi meslekler için eğitimler verildiğini kaydeden Selçuk, "Gençlerimizi geleceğin 25 mesleği için şimdiden hazırlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Gençlere yönelik kurs ve programlarla sektörlerin ihtiyaç duyduğu ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerektirdiği nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını bildiren Selçuk, bu kapsamda 2015'ten bugüne kadar bilişim sektöründe 80 bini aşkın kişinin mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına katıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projemiz kapsamında düzenlenen özel nitelikli kurslarda ise bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişiye eğitim verdik." ifadesini kullandı.

Selçuk, teknolojik dönüşüme nitelikli iş gücü yetiştirerek uyum sağlanacağına işaret ederek, bu kapsamda düzenlenecek mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından en az 10 bin kişinin yararlanacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, geleceğin mesleklerinde nitelikli iş gücünün artması için Beceri Envanteri Projesi ile güçlü bir eşleştirme yapılacağını, meslek bazında yapılacak iş analizleriyle de beceri ve nitelik ihtiyaçlarına dair veri tabanının oluşturulacağını kaydetti.