Kazakistan Savunma Bakanlığı Türk yapımı İHA ve SİHA’ları inceledi

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan insansız hava araçları alanında atılan adımlarla dünyanın en iyi operasyonel İHA ve SİHA filolarından birini oluşturuldu.

Türkiye yerli teknoloji ile üretilen İHA ve SİHA'ların gösterdiği başarı ise, dünya ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Batman'da bulunan 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda ise Bayraktar TB2, ANKA ve Heron tipi SİHA'lar bulunuyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir heyet, 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek, insansız hava araçlarını inceledi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti" denildi.