Şanlıurfa’da 12 yeni Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Şanlıurfa'nın çeşitli ilçelerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinden 12'si yıkılı yıkılarak yeniden inşa edildi. Vatandaşların sağlık hizmetlerini modern imkânlarla almaları için yenilenen binalar tekrar hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, yaptığı açıklamada "Şanlıurfa ilçelerimizdeki 12 yerleşim yerinde 40-50 yıllık eski binalarımızın yıkılarak yerlerine yenisi modern imkânlarla donatılarak hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık yatırımlarımız hastalarımızın, vatandaşlarımızın ve sağlık personellerimizin daha iyi imkânlarla daha güzel ortamlarda hizmet vermesi adına yapılmaktadır. Sağlık yatırımları ve hizmetlerimiz herhangi bir ayrım gözetmeksizin şehrimizin en ücra köşesine kadar götürülmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerimizin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Yetkililerimiz, Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin ve Şanlıurfa Milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.