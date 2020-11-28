Hayırsever işadamı Cemal Yeşilyurt hayatını kaybetti

Samsun'da yaşayan ve hayırseverliğiyle tanınan sanayici Cemal Yeşilyurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşadamının cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderildi. Yeşilyurt, bugün Yemişalan Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Samsun'da yaşayan Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, 26 Kasım Perşembe günü yaşamını yitirdi. Yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atan Cemal Yeşilyurt, 82 yaşındaydı.Duayen işadamının cenazesi, Samsun'da yaptırdığı, geçen yıl Tekkeköy'de açılan Yeşilyurt Demir Çelik Camii'nde helallik alınmasının ardından memleketi Trabzon'a gönderildi. Yeşilyurt, bugün Yemişalan Köyü'nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, 1938'de Trabzon'un Of İlçesi, Yemişalan Köyü'nde altı çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Yeşilyurt, ilk ve orta öğretimini Of'ta tamamladı. 1953'te Of-Samsun arasında çalışan otobüsleri de oisleten Cemal Yeşilyurt, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 100 bin lira, Demir Çelik Üreticileri Derneği'ne de 200 bin liralık yardım yapmıştı.