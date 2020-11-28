‘Yüzyıllar boyu ayakta kalabilir’ diyerek duyurdu! Deprem konusunda ezber bozan açıklamalar...

"YIKILMIŞ BİNA VARSA TEKNİĞİ DOĞRU KULLANILMAMIŞTIR"

Kerpicin doğru ve modern inşa teknikleriyle kullanıldığında yüzyıllar boyu ayakta kalacağının ve depreme dayanıklılık göstereceğinin altını çizen Işık, "İnsanlar kerpiç dendiğinde depremde hasar görecek zannediyor. Aslında yıkılmış bir bina varsa o bilgisizlikle inşa edilmiştir, tekniği doğru kullanılmamıştır" dedi.

Kerpiç yapının deprem güvenliği ile ilgili bilgi veren Işık, "Yapının kendi ağırlığı deprem sırasında yatay yüke dönüşür. Bu yük, yapıda köşegen çatlaklar yapar. Bina çatısıyla beraber çökmüş olur. Deprem sırasında oluşan yatay yükün duvarı yatay çatlatması sağlanırsa, bina yıkılmadan ayakta kalır. Deprem güvenliği konusundaki bu tespit, laboratuvar çalışmaları ve sarsma tablası deneyi ile de kanıtlanmıştır" diye konuştu.

Prof. Dr. Işık, 2009 yılında Ankara'da inşa edilen bir kerpiç bloğun üzerinde sekiz kez 1999 depremi uygulandığını ancak yıkılmadığını da sözlerine ekledi.