30 milyarlık çılgınlık

Vatandaş Black Friday'de (Süper Cuma) adeta alışveriş çılgınlığı yaşıyor. Alışveriş oranı geçen yıla göre yüzde 25'in üzerinde arttı. Sitelerin 1 haftaya yaydığı ve yoğun reklam kampanyalarıyla duyurduğu indirim gününde bazı ürün kategorilerinde satışlar yüzde 100 arttı. En çok elektronik ürün satışı gerçekleşti. Elektronik ürünleri hazır giyim, mobilya, gıda ve temizlik ürünleri, hediyelik eşya ve kozmetik takip etti.Kısıtlamalar öncesi 10 milyarı aşacağı öngörülen e-ticaret harcamalarında, kısıtlamalar sonrası alışverişin yeniden mağazalardan e-ticarete kaymasıyla ciro beklentisi de güncellendi. Markaların internet sitelerinde de yoğunluk yaşandı. Kasımda cironun 30 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Net rakamlar ise 1 hafta sonra belli olacak.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, "Kampanya dönemi hedefini de tutturarak 30 milyar TL'ye ulaşılacak. Tüketiciler pandeminin birinci dalgasıyla e-ticaretin yararlarını deneyimlediler. İkinci dalgayla yeni gelen kısıtlamalar, okulların kapanıp online eğitime geçilmesi ile tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde yüzde 25 daha artış gözlemlendi" dedi. Ekmekçi, bu yıl online alışverişe talebin geçen seneye göre yüzde 110'un üzerinde olduğunun altını çizdi. Ekmekçi, tüketicilerin alışveriş sepet ortalamasının ise 325 lira olduğunu belirtti.GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, geçen yıla göre satış hacimlerinin 2 kat arttığını belirterek, "Saniyede 2 ürün sattık. Kampanya kapsamında en çok sattığımız ürünler arasında bu yıl robot süpürge, maske, mont, yorgan setleri, tencere tava setleri, vitamin takviyeleri, şampuan, fotokopi kağıdı ve kablosuz kulaklık oldu" dedi. Kampanyalardan en fazla alışverişi yapan tüketicilerin ağırlıklı olarak 25-45 yaş arası kesimden oluştuğunu dile getiren Elçin, "Alışverişlerin yüzde 60'ı mobilden gerçekleşti" bilgisini verdi. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli ise bu ay 30 milyar lira ciroya ulaşılacağını söyledi.Black Friday'in doğduğu topraklar ABD'de ise yüzde 80'e varan indirimler başladı. Gıdadan giyime, elektronikten uçak biletine kadar milyonlarca ürünün satışa sunulduğu Black Friday'de pandeminin etkisiyle ağırlıklı e-ticaret siteleri üzerinden yapılacak alışverişlerin geçen yılki 7.4 milyar dolarlık satış rekorunu kırıp, 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor.E-ticaret sektörünün 2020 yılında yüzde 65 büyüyerek 250 milyar TL hacimle yılı kapatması bekleniyor. Bu rakamın 2021 yılında ise 400 milyarı geçmesini öngörülüyor* Bu yıl yine en fazla alışveriş yapılan kategori elektronik oldu. Elektroniği hazır giyim takip etti.* En çok artış gösteren kategori ise süpermarket kategorisi oldu.* Bu sene özellikle okulların da kapanması ve evden çalışmanın da getirdiği etki ile okul, ofis ve çalışma malzemelerine geçen seneye göre 2 katı talep geldi.* Pandeminin etkisi ile evde spor yapmayı da unutmadık. Spor ekipmanları, yoga ve pilates mat'ı gibi ürünlerde geçen yıla göre yüzde 150 talep artışı yaşandı. Ev hanımları alışverişte başı çekti.* En fazla alışveriş 00.00-01.00 aralığı ile 21:00-22:00 aralığında oldu. Bu saatler arasında yapılan alışveriş tüm alışveriş ortalamasını geçti. 09.00, 14.00-15.00 saatleri arasında da yoğun alışveriş yapıldı* İndirim yapılan ürün ve kampanya sayısında gecen senenin 2 katı oranında çeşit sunuldu.