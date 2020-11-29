Katar’ın Londra Borsası’nda yüzde 10.3 payı var

Katar Yatırım Otoritesi'nin Borsa İstanbul'a ortak olmasının ardından tartışmalar başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eleştirilere yanıt verdi. Oktay, yaklaşık 295 milyar dolar değerinde varlığa sahip olan Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA) dünyanın en büyük ulusal varlık fonlarından biri olduğunu hatırlatarak, "Fintek konusunda dünya çapında yatırımlar yapan fonların başında gelen QIA'nın halihazırda Londra borsasında da yüzde 10.3'lük payı var. Borsa İstanbul'un gelecek potansiyeline duyduğu güveni yaptığı yatırımla gösteren QIA, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olan İstanbul Finans Merkezi'nin gelişimine ve finans piyasalarının derinleşmesine de katkıda bulunacaktır" dedi. Katar, Yatırım Otoritesi aracılığıyla yurtdışında 400 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirdi. En çok yatırım yapılan ülke ise Fransa. Almanya'da son 30 yılda Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi şirketlere 20 milyar eurodan fazla yatırım yaptı. QIA'nın yan kuruluşu Qatar Holding de Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'de yüzde 14.6'lık pay ile en büyük hissedarlar arasında. 2011'de Fransa takımı Paris Saint Germain'i satın alan QIA, İtalyan markası Valentino'yı da Mayhoola for Investments SPC adlı bir yatırım şirketi aracıyla yaklaşık 700 milyon euroya satın aldı. Yatırım konusunda daha çok Batı Avrupa'ya yönelen Katar'ın İngiltere'de de 40 milyar sterlinden fazla yatırımı olduğu hesaplanıyor. Bunların arasında HSBC kulesi, Shard Gökdeleni, Olimpiyat Köyü, Harrods mağazası, Savoy Oteli, Heathrow Havaalanı Londra Borsası bulunuyor.