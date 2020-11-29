Vergi ve harçlar yüzde 9.1 artacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021'de vergi, harç ve ceza tutarları yüzde 9.11 artacak. Her yıl iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 9.11 zam gelecek. Belediyelere ödenen Emlak Vergisi değerleme oranının yarısı (yüzde 4.55) kadar artacak. Ehliyet harçları da yüzde 9.11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, 6 aylık pasaport harcı 227 liraya, 1 yıllık pasaportlar 331, 3 yıllık pasaportlar 770 liraya çıkacak. Tapu harcı da 381 lira olacak. Yılbaşından itibaren trafik cezaları da yüzde 9.11 oranında artacak. Yeni yılda emniyet kemeri kullanmayanlar, yasak yere park edenler, araçtan çöp atanlar 144 lira para cezasına çarptırılacak. Kırmızı ışıkta geçenler, seyahat halinde cep telefonuyla konuşanlar, tehlikeli bir şekilde şerit değiştirenler, ehliyeti yanında bulundurmayanlar 314 lira trafik cezası ödeyecek. ANKARA