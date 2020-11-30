‘Sektörde yapay zeka kullanımı etkisini hızla gösteriyor’

TÜRK Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, hayatımızın birçok alanında karşı karşıya olduğumuz ve günlük rutinlerimizi kolaylaştıran yapay zekanın, sigorta sektörü de dahil olmak üzere diğer tüm sektörlerde etkisini hızla göstermeye başladığını dile getirdi. Pamukçu, "Günümüzde kullanmakta olduğumuz birçok uygulama, arka planda aktifleşerek hayatımızı gözle görülür şekilde kolaylaştırıyor. Yapay zekâ girişimlerinin oldukça arttığı günümüzde, diğer sektörler gibi sigorta sektörü de 'yapay zekâ' oluşumundan kendine düşen payları almaya başladı. Öncelikle son kullanıcı için önem arz eden hasar yönetim süreçlerinde operasyonel verimliliğin sağlanması yönünde destekleyici uygulamalar geliştirildi ve kullanılıyor. Fiyatlama noktasında sigortalıların öğrenen sistemler ile değerlendirilmesi ve yaşayan/öğrenen bir tarife alt yapısı ile risk değerlendirmesi yapılması noktasında 3 sene önce şirket içi geliştirilen tarife modülümüz hayata geçirildi. Önümüzdeki yıllar içinde müşteri deneyimi alanında hayata geçirilmesi planlanan ve 7/24 müşteri desteği sağlayacak uygulama altyapısı ile hizmet kalitesinin ve maliyetlerin azaltılması planlanıyor" dedi.