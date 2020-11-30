Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu! 'Oruç Reis'ten yeni haber...

: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu! 'Oruç Reis'ten yeni haber...

haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Oruç Reis Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Limanı’na döndü." açıklamasında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 10:15 Son Güncelleme: 30.11.2020 10:48 ABONE OL
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu! 'Oruç Reis'ten yeni haber...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'Oruç Reis' Sismik Araştırma gemisiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık 10 Ağustos'ta başlanan sismik araştırmaların tamamlandığını belirtti.

SİSMİK ARAŞTIRMALARINI TAMAMLADI

Bakanlık sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." dedi.

SON DAKİKA | Karadeniz'de 'Kanuni' devri! Yeni müjdeler geliyor...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu! 'Oruç Reis'ten yeni haber...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA