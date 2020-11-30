Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu! 'Oruç Reis'ten yeni haber...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'Oruç Reis' Sismik Araştırma gemisiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık 10 Ağustos'ta başlanan sismik araştırmaların tamamlandığını belirtti.
SİSMİK ARAŞTIRMALARINI TAMAMLADI
Bakanlık sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." dedi.
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü. pic.twitter.com/8WWhcLQ16s— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 30, 2020