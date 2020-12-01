Ardahan’da fabrika atağı: 3 bin kişi istihdam edilecek

Belediye Başkanı Faruk Demir, Tekstil Fabrikası açılmasıyla birlikte, çoğunluğunu kadınların oluşturacağı 300 kişiye istihdam sağlanacağını, hane başına vurduğun zaman yaklaşık 2 bin kişi demek, kentin göç sorununa merhem olacağını dile getirdi. Demir, "14 Mayıs 2020'de Fabrika temeli atıldı. İnşaatın her aşamasında bulunduk. Arsa dahil 5 milyonluk bu yatırımı tamamen bağış yoluyla yaptırdık. Bizim için önemli olan insanlara aş iş olanağı sağlamak ve göçü durdurmaktır. Ardahan'ımıza yeni yatırımlar bağışçılar bekliyoruz" dedi.

Fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte üretim ve istihdam kapasitesinin artacağına da vurgu yapan Demir, "Burada amacımız Ardahan'da göçü durdurmak, insanlarımızın çalışarak evine ekmek götürmesini sağlamaktır. Bunu başaracağız. Başvuruları almaya başladık. Bir zamanlar aş, ekmek derdiyle Ardahan'dan göç edip gidenlerin şimdilerde memleketine geri döndüğü ve Tekstil Atölyesinde çalışmak için başvuru yaptığını görüyoruz. Tekstil Fabrikası, bu vatandaşlarımız için de önemli bir iş alanı olacaktır. Projemizi burada bırakmayacağız, kapasitesini arttırmak için ayrı bir gayret sarf edeceğiz. Her zaman dediğim gibi başkanlığım döneminde Ardahan'da işsiz kimse bırakmayacağız. Hedef ilçelerimi zede açılıp bu sayıyı 10 ile çarparak. 3 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.