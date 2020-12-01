Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Milletin parasını çarçur etmeyelim

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Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Kovid- 19 ile mücadele edilen 2020'de sektörde yaşanan gelişmeleri ve gelecek yıla dair beklentilerini paylaştı. Altyapı yatırımlarının dövize endeksli, dışa bağımlı olduğunu belirten Önal, bu noktada mükerrer yatırımlardan ülkenin kurtarılması gerektiğini söyledi. Bugün Türk Telekom'un altyapısının bulunduğu yere başka bir operatörün, başka operatörün altyapı kurduğu yere de Türk Telekom'un tekrar yatırım yapmasına gerek olmadığını vurgulayan Önal, "Bu hata daha önce mobilde yapıldı. Tekrar aynı hataya düşmeyelim. Hepimiz ayrı ayrı yatırım yapmayalım, bu milletin parasını çarçur etmeyelim. Gidilmiş yerlere mükerrer gitmeyelim, gidilmemiş yerlere beraber gidelim" diye konuştu.Türk Telekom'un mükerrer yatırımın önüne geçmek için tüm yeni yerlere altyapıyı birlikte götürmeye açık olduğunu aktaran Önal, "Bu konuda birlikte hareket etmeye kararlıyız. Bunun illa bir ortak altyapı şirketiyle olmasına gerek yok. Basit bir protokolle de yaparız" dedi.Türkiye'de faaliyet gösteren diğer operatörlerin baz istasyonlarına fiberin götürülmesi noktasında da hizmet vermeye hazır olduklarını aktaran Önal, şöyle devam etti: "Türk Telekom 15 yılda 17.2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu kadar yatırımın yapıldığı bir yerde, sadece satın alma gücünün yüksek olduğu 'Kadıköy'de, Moda'da, Kızılay'da altyapıyı açmanı istiyorum' şeklindeki talepler akla, izaha, ticarete, mantığa uygun değil. Hem fiyatlar eski olacak, hem sadece seçki yerlere gitmek isteyeceksin, ondan sonra da 'Türk Telekom altyapıyı kullandırmıyor' diyeceksin, bu çok iyi niyetli değil." Ülkenin fiberleşmesi ve 5G ile tanışması için üzerlerine düşeni yaptıklarını anlatan Önal, "Diğer operatörlerle de ortak yola çıkmaya her zaman hazırız. Kaldı ki şu anda altyapımızdan abonelik yapabiliyorlar. Diğer operatörlerin fiber dahil altyapımızdan yaklaşık 3.1 milyon abonelikleri var" şeklinde konuştu.AFET iletişimine dair çalışmalarından da bahseden Önal, yatırımları hızlandırdıklarını anlattı. Dünyadaki operatörlerin gelirlerinden bu yatırıma ayırdıkları payın ortalama yüzde 14-16 olduğunu, bu oranın Türk Telekom'da yüzde 21'lere dayandığını aktaran Önal, şöyle devam etti: "VRAN teknolojisi üzerinde çalışmalarımızda sona yaklaştık. VRAN mobil şebekelerin kapasitesini yönetmede afet anlarında çok işimize yarayacak. Bu yeni dilimleme teknolojisiyle, belirlenen alandaki baz istasyonlarına istenen kadar kapasite verilecek."ÖNAL, pandemi sürecinde şirketin istihdam politikası hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti: "3. çeyrek itibarıyla grup şirketleri dahil toplam çalışan sayımız 34 bin seviyesinde. Bu süreçte internete olan ihtiyaç doğrultusunda yaşanan talep artışı ek kapasite için saha gücünün artırılmasını sağladı. Pandemide hızlı büyüyen sektörlerden biri de çağrı merkezleri oldu. Çağrı merkezimiz AssisTT 2020 sonuna kadar 16 ilde yaklaşık 1.600 kişiye daha istihdam sağlayacak."TÜRK Telekom'un 1-2 yıldır çeyrek bazda açıklanan finansal sonuçlarla kendi rekorunu egale ettiğine dikkati çeken Önal, yukarı yönlü ivmenin gelecek yıl da sürmesini beklediklerini söyledi. Önal, "Pandemi ile tetiklenen iletişim ihtiyacı yatırım iştahımızı artırıyor. 2021'de de büyümenin devam edeceğine inanıyoruz" dedi.