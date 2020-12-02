2020 VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI | KYK, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri ve vergi borç yapılandırma nasıl yapılır?

Geçtiğimiz ay meclisten geçerek başvuruları alınmaya başlayan borç yapılandırma kanunu başvuru süreci devam ediyor. Tarihin en kapsamlı af yasası olarak gösterilen bu yasa birçok borcu kapsarken kişilerin KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri ve vergi borçları için ödeme kolaylığı sağlıyor. Konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte detaylar…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borçlularının yüzünü güldüren yasanın başvurularına büyük bir ilgi yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar yıl sonuna kadar işlemlerini online sistem üzerinden gerçekleştirebilirken anaparayı ödemeleri durumunda faizlerinin bir kısmı siliniyor. İşte Borç yapılandırma başvurusu ile ilgili tüm detaylar…