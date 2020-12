Borsa İstanbul 2 yıl içinde halka arz edilecek

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO'su Zafer Sönmez, yüzde 10'u Katar'ın ulusal varlık fonu QIA'ya 200 milyon dolara satılan Borsa İstanbul'un iki yıl içinde halka arz edilebileceğini söyledi. TV kanallarında açıklamalarda bulunan Sönmez, "Net bir takvim henüz ortaya koymadık ama halka arz için 1-2 yıllık pencereden bahsedebiliriz" dedi. Fonun borsadaki payının hiçbir zaman yüzde 51'in altına düşmeyeceğini belirten Sönmez, halka arzın oranının ne olacağı konusunda ise şunları söyledi: "Halka arzlarda yüzde 25-30'lar normal rakamlardır. Şu anda net bir rakam yok. Danışmanlar süreci takip edecek, oranlar daha sonra netleşecek." Borsa İstanbul'un net kârının 2 yılda yüzde 58 arttığını vurgulayan Sönmez, "Pandemiye rağmen bu yılın 9 ayında da 2019'a göre net kâr yüzde 21 arttı. Borsa İstanbul bizi gururlandıran portföylerimizden… " dedi.Katar fonuna satıştan sonra Borsa İstanbul için yapılan 2 milyar dolar değerlemeyi "çok iyi bir değer" olarak niteleyen Sönmez, satış fiyatının 13'ün üzerinde bir faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) çarpanıyla yapıldığını ifade etti. Sönmez, "Halka arz öncesinde stratejik bir hamleydi. Yatırım Türkiye'ye güvenin göstergesi. Çok iyi bir değerlemeyle QIA borsanın hissedarı oldu" dedi. Borsaların bir ülkenin atar damarı olduğunu söyleyen Sönmez, "Katar'ın varlık fonu daha önce New York Borsası ile işbirliği yaptı. Halen Londra Borsası'nın ortağı. Biz diğer ülke varlık fonlarıyla da iletişim halindeyiz. Daha fazla işbirliği yapmak istiyoruz" mesajı verdi.TVF'nin 2021'de yeni bono ihracı sürecine gireceğini anlatan Sönmez, "Yatırımcı bizi tanıdı. 2021'de daha hızlı bir şekilde finansalları toparlayarak doğru bir pencerede yola çıkacağız. Çünkü TVF, Hazine kadar olmasa da piyasaya sürekli gelen bir oyuncu olacak. Her 18-24 ayda fonun bir bonosunu göreceksiniz. Altyapısını hazırlamış durumdayız. Bizim için bononun fiyatı ve tutarından daha önemli olan bir şey var. Yatırımcı bazı oluşturmalıyız" dedi.TVF'NIN toplam 245 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını söyleyen Sönmez, "Bu açıdan bakıldığında burası Türkiye'nin en büyük holdingi. 33 milyar dolar sermayeye, 9 milyar TL net karâ ulaştık" dedi.TÜRKİYE Sigorta ve maden şirketinin de ileride halka arz olabileceği sinyalini veren Sönmez, "Hepsi için halka açılma olabilir. Ama erken davranmayı doğru bulmuyoruz. Şirketlerde önce iş planlarının oluşturulmasına odaklanıyoruz" dedi. ÇAYKUR ile ilgili soruları da yanıtlayan Sönmez, "ÇAYKUR, bölgesel kalkınmayı destekleyen bir şirket esasında. Bugün Rize'nin ekonomisine baktığınızda çayın her yerde olduğunu görüyorsunuz. Burada tabii belli verimlilik alanları yaratılabilir, mesela dağıtım kanalları gibi... İhracat tarafını da güçlendirerek ve katma değerli ürünleri daha fazla satarak ÇAYKUR'u daha verimli hale getirebiliriz. Ama bu bir süreç" diye konuştu.