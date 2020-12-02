Gaziantep 7 milyar doları geçti

2019 yılında 7 milyar 471 milyon 526 bin dolarlık ihracat ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumunda olan Gaziantep bu yıl ihracatını arttırmaya devam ediyor. Gaziantep 11 ayda 7 milyar doları geçti. Ocak-Kasım döneminde 7 milyar 51 milyon dolarlık ihracat yapan Gaziantep pandemiye rağmen son 3 aydaki artışla ihracat rakamlarını korumayı başardı.

2019 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili olarak 7 milyar 471 milyon dolarlık ihracat yapan Gaziantepli ihracatçılar bu yıl dünya genelinde korona virüs salgını nedeniyle yaşanan kapanmaya rağmen son aylardaki başarılı çalışmalarla ihracat rakamlarını artırıp ülke genelinde 5. sıraya yükseldi. Gaziantepli ihracatçılar 11 aylık dönemde 7 milyar 51 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, büyük kısmı üretici de olan Gaziantepli ihracatçılar Ocak-Kasım döneminde bir milyar 671 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ürünü, bir milyar 639 milyon dolarlık halı, bir milyar 200 milyon dolarlık tekstil ürünü, 850 milyon dolarlık kimyevi ürün, 302 milyon dolarlık mobilya-kâğıt-orman ürünü, 206 milyon dolarlık hazır giyim ürünü ihraç etti.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE İHRACAT ARTIYOR

Öte yandan kentin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yer alan ABD bu yıl yapılan ihracatta rekor kırdı. 11 aylık dönemde bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 39 artarak 984 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Almanya'ya ihracat yüzde 26 artarak 218,5 milyon dolara ulaştı. Kentin ihracatının en çok yükseldiği ülkelerin başında yüzde 50 ile Çin gelirken bu ülkeyi yüzde 47 ile Kanada, yüzde 41 ile Fransa takip etti.

"KAN OLACAĞIZ, CAN OLACAĞIZ"

Rakamları değerlendiren Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, üretici firmaların pandemi döneminde çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen sanayicilerimiz ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle ülke ekonomisi için üretiyor. Durmadan çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Üretim aşamasında tüm sağlık önemlerini de alarak çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte Gaziantep ve Türkiye ekonomisi için kan olacağız, can olacağız" dedi.