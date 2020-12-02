Kurumsal sosyal sorumluluğa eğitim damga vurdu

Globalleşen dünyada hızla önem kazanan bir değer olan 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' (KSS) kısaca şirketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak çalışması anlamına geliyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de, son zamanlarda sosyal sorumluluk alanında başarılı projeler yürütülüyor. Bu projeler, toplumsal sorunların çözülmesine ışık tutarken aynı zamanda şirketlerin piyasadaki prestijlerinin ve toplum tarafından şirketlere duyulan güvenin artmasını sağlıyor. Ülkemizde kurumsal sosyal sorumluluk konusunda en çok ihtiyaç olan ve kurumlar tarafından da en çok yatırım yapılan alan eğitim alanı olarak öne çıkıyor. Kurum ve şirketler bu amaçla çocuklara, gençlere yönelik pek çok proje gerçekleştiriyor. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında okul, yurt gibi yatırımlar yapan şirketler, başarılı öğrencilere de burs veriyorlar.Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları 2020 yılında da kurumların gündeminde önemli yer tuttu. Bu gelişmenin kaynağında tüketicilerin toplumsal duyarlılığı yüksek kurumların ürün ve hizmetlerini tercih etmeleri, gençlerin de önem verdikleri değerlere sahip çıkan şirketlerde çalışmayı önemsemeleri geliyor. Dolayısıyla başarılı sosyal sorumluluk çalışmaları kurumlar için ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. Müşteri ile duygusal bağ kurmak, onun önem verdiği konulara kurumun da önem verdiğini göstermek önem taşıyor. Artık tüketiciler sadece ürün ve hizmeti değil, onu üreten markanın imajını, yarattığı değerleri de satın alıyor. Bu bağlamda, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları markaların itibarını güçlendirmek, bilinirliğini arttırmak için gittikçe daha çok kullanılıyor.Tüketiciler artık karşılarında daha sorumlu kurumlar, daha sorumlu çalışanlar bulmak istiyor. Kurumların toplumsal konularda takındıkları tutumlar, yöneticilerin gösterdikleri duyarlılıklar, hem çalışanlar hem de müşteriler tarafından dikkatle izleniyor. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 87'si kendi önem verdiği bir konuya destek veren kurumun ürününü tercih edeceğini belirtirken, yaklaşık üçte ikisi kendi toplumsal görüşüne ters bir konuyu destekleyen kurumun ürününü almayı reddedeceğini belirtiyor. Tüketiciler kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının yaygınlaşmasını, genele yayılmasını ve sürdürülebilir olmasını bekliyorlar... Sürekliliği olmayan projeler kamuoyunda olumlu geri dönüş almıyor. 2021'de özgün, sürdürülebilir ve toplumsal fayda yaratan projelerin sayılarının artması bekleniyor.