Milyonlarca çalışana koruma kalkanı

Salgınla mücadele sürecinde 3.5 milyon çalışana 21.7 milyar liralık destek sağlayan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı, yeni başvurulara kapı açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni başvurular dün itibarıyla yeniden başladı. Kararla 30 Haziran'dan önce başvuruda bulunmayan işyerleri de başvuruda bulunabilecek. Bu tarihe kadar ödeneğe başvurmayan işyerleri 31 Aralık tarihine kadar başvurmaları halinde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabilecek. Daha önce ödenekten yararlanan işyerleri ilave işçi için de ödenek talebinde bulunabilecek.Kısa çalışma ödeneği başvurusu süresinin uzatılmasına ilişkin karar dün yürürlüğe girdi. Karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik süresinden düşülmeyecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da kararın detaylarına ilişkin bilgi verdi. Daha önce başvuruda bulunmayan işyerlerinin başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, ödeneğe yeni başvuruların dün itibarıyla alınmaya başladığını söyledi. Düzenlemeye göre, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran'a kadar ödeneğe başvurmayan işyerleri 31 Aralık tarihine kadar Türkiye İş Kurumu'na başvurarak düzenlemeden yararlanabilecek. Bu işyerleri 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süresince kısa çalışma ödeneği alabilecek.Daha önce ödenekten yararlanan işyerleri ilave işçiler için de ödenek talebinde bulunabilecek. Bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan çalışanlarını da bildirerek başvuru yapabilecek. Daha önce ödenekten yararlanılan işçiler için yeni bir başvuruya ihtiyaç bulunmuyor. Uzatma kapsamında ödeneklerden yararlanmaya devam edilecek.KISA çalışma başvuruları sadece e-devlet üzerinden yapılabilecek. Bunun dışında posta, e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacak. Kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 veya sonrası olarak bildirilecek. Desteklerin toplam tutarı 42 milyar liraya yaklaştı. 2 milyonun üzerinde çalışana 5 milyar liranın üzerinde nakdi ücret desteği, 3.5 milyon çalışana 21.7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 882 bin kişiye 4.4 milyar liraya yakın işsizlik ödeneği yatırıldı.SOSYAL koruma kalkanı kapsamında işe dönüş desteği için başvuru süresi de 31 Aralık'ta sona erecek. Sigortalı veya sigortasız çalıştırırken işten çıkardığı işçisini işe alan işverene ayda bin 324 lira destek verilecek. Daha önce işten çıkardığı veya halen çalıştırdığı sigortasız işçisini sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren geçmişe dönük cezai yaptırımlardan kurtulacak. Söz konusu işçileri 31 Aralık'a kadar işe alacak işverene, işçi başına günlük 44.15 lira ödenecek. İşveren işe aldığı işçileri ücretsiz izne ayırmak zorunda kalırsa, işçilere aylık bin 168 lira nakdi ücret desteği verilecek.