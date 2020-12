TKDK’dan 58 projeye 84 milyon tl'lik destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kırsalı kalkındırmaya yönelik projeleri desteklemeye devam ediyor. Yatırım desteklerini ardı ardına açıklayan TKDK, yatırımcıların heyecanlı bekleyişlerini fazla uzatmıyor. Pandemiye rağmen proje incelemelerini hızlı bir şekilde sürdüren TKDK, 9. Çağrı 4. Grup sözleşmeye hak kazanan projeleri de yayımladı.

IPARD II 9. Çağrı 4. Grupta yer alan 9 projeye yaklaşık 10 milyon TL tutarında daha yatırımın startını veren Elazığ TKDK, bu projelerle beraber Elazığ'a 9. Çağrıda toplamda 58 proje ve 84 milyonluk yatırım kazandırdı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz şöyle konuştu:

"Şu ana kadar hızlı incelemelerle 9. çağrıda 58 projemiz sözleşme imzalamaya hak kazandı. Yeni açıklanan 9. Çağrı 4. Grupta 9 projemiz var. Yaklaşık 10 milyonluk yatırımla hayata geçecek olan bu projelerimizin 6 adedi broiler tesisi, 2 adedi kırmızı et üretim tesisi ve 1 adedi süt üretim tesisidir. Bu yatırımların en kısa sürede faaliyete geçmesi için yatırımcılarımızı sözleşme imzalamaya davet edeceğiz. Bu projelerimize yatırım sonunda verilecek hibe miktarı ise 5,5 milyon Türk lirası, 58 projeye verilecek hibe tutarı 48 milyon Türk lirası olacaktır. 9. çağrı kapsamında sunulan diğer projelerimizin incelemesi devam etmektedir. İnşallah en kısa sürede kalan projelerimiz ile de yatırım sözleşmesi imzalayacağız. Elazığ İl Koordinatörlüğü olarak sürdürülebilir ve istihdama katkı sunan yatırımların hayata geçmesi için çalışıyoruz. Dolayısıyla önemli olan devlet desteğini almak değil, önemli olan alınan destekle üretim zincirinin halkalarının kopmaması için varlığını devam ettiren yatırımların olmasını istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için kurum personellerimiz ile heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Zaman zaman ifade ettiğim gibi bizim için tamam kavramı yoktur, daima gelecek projelerin takipçisi ve uygulayıcısı olacağız. Bunu başardığımız sürece mutluyuz. Bunu her zaman başaracağımıza da inanıyoruz. TKDK Elazığ'da çok şükür her kesimin bildiği bir kurum haline gelmiş durumda. İlk faaliyet dönemimizde devlet destek vermek için bu kadar yatırımcının peşinden koşar mı deniliyordu. Biz bu süre zarfında devletin doğru yatırımlar olsun diye yatırımcıya destek vermek için yatırımcının ayağına gidebileceğini gösterdik. İnşallah bu böyle devam edecektir. Artık yatırımcılarımızın bir kısmı daha önceden TKDK projeleriyle çalışmış ve bu çalışmalarda kurumsal ciddiyetimizi ve güvenimizi görünce yeni proje fikirleri ile bizlere gelmektedir. Bu bizim kurumsal olarak yatırımcıyla nasıl bir diyalog kurduğumuzun fotoğrafıdır. Allah'a şükür şimdiye kadar devletin veren elini iyi temsil edebildik. İnşallah bundan sonra da tüm paydaşlarımızla birlikte bunların devamını getireceğiz. Yatırımcılarımızın hayallerinin gerçeğe dönüşmesi ve yine desteklediğimiz sektörlerin modern üretim tesislerine kavuşup üretim safhasında güvenilir gıda üretmesi hedeflerinin gerçekleşmesi için sahada yatırımcılarımızla beraber hareket edeceğiz. Hiçbir zaman ifade etmekten sıkılmadığım " Bir gün herkes TKDK desteklerinden dolaylı da olsa faydalanacak" inancıyla 4. Grup ta yer alan 9 adet projemizin Elazığ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.