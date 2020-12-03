5g yatırımları artıyor

Merkezi ABD'de bulunan Vertiv, globalde 130'dan fazla ülkede 20 bine yakın çalışanıyla faaliyetlerini yürütüyor. Vertiv donanım, yazılım, iş analitiği ve süreklilik arz eden hizmetleri bir arada sunarak müşterilerinin kritik öneme sahip uygulamalarının kesintisiz çalışmasını, en iyi performansı sunmasını ve ihtiyaca uygun şekilde büyümesini garanti altına alıyor. Vertiv'in Türkiye'deki serüveniin 80'li yılların ortasında başladığını belirten Doğu Avrupa Bölge Direktörü Murat Dumlu, "Vertiv ekibi olarak kendimizi sektörün uzmanları ve sürekliliğin mimarları olarak konumlandırdık ve bu prensipler çerçevesinde şirketimizi dönüştürmeye devam ediyoruz" dedi. Dumlu, 2021 hedefleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "2020 yılı globalde pandemiyle hızlanan dijital dönüşüm yatırımlarının etkisiyle büyüme beklentisi içinde olunan bir yıl. Daha fazla kişinin uzaktan çalışması, öğrenmesi ve bağlantı kurmasıyla iş sürekliliği her zamankinden daha kritik bir konu haline geldi. Bu durum verilerde eş zamanlı bir büyüme ve veri merkezleri için de büyük bir talep yaratıyor. Vertiv'in global rakamlarına bakacak olursak, üçüncü çeyrekte 1.162 milyon dolar değerinde net satış geliri açıkladık. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla 91 milyon dolarlık bir artışı ifade ediyor. Daha yüksek net satışlar özellikle bulut ve ortak yerleşim pazarı segmentlerindeki büyüme sayesinde gerçekleşti. Önümüzdeki yıl da sektör açısından büyümenin devam ettiği bir yıl olacak."