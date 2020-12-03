AK Partili Çalık: Depremden etkilenen Malatya esnafına faizsiz 331 milyon lira kredi desteği verildi

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesindeki esnafları ziyaret etti.

Ziyarette esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bugüne kadar 45 milyon lira ödenek gönderdiğini anımsatarak, bu ödenekle ilk etapta 5 bin 74 haneye acil nakdi yardım yapıldığını, devletin tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ettiğini söyledi. Depremden etkilenen esnafa Halkbank aracılığıyla faizsiz 50 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli bir finasman imkanı sağlandığını belirten Çalık, kentteki esnafın bu imkandan bugüne kadar toplamda 331 milyon lira tutarında faydalandığını söyledi.

MALATYA'DA 2 BİN 700 İŞLETMEYE KOBİ DESTEĞİ VERİLDİ

Çalık, Malatya esnafına bu yıl için Halkbank tarafından verilen diğer destek tutarının da 80 milyon liraya ulaştığını belirterek, ülke genelinde Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında çıkarılan Esnaf Destek Paketi ile Halkbank tarafından şimdiye kadar 747 bin 801 esnaf ve sanatkâra, toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandırıldığını ifade etti. Türkiye'nin pandemiyle mücadelesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan desteğin 500 milyar lirayı aştığı ifade eden Çalık, bu dönemde kamu bankaları aracılığıyla sağlanan "Temel İhtiyaç Desteği"nin devreye alındığını ve 8 milyondan fazla kişiye 47,5 milyar TL kredi sağlandığını söyledi. Çalık, 24 Ocak depremi sonrasında Malatya'da 345 işletmeye KOSGEB desteği, 2 bin 700 işletmeye ise KOBİ destek kredisi verildiğini ve toplamının 260 milyon lirayı aştığını kaydetti.