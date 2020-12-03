Bakan Dönmez: 2020 yılında bugüne kadar 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik

4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Türkiye'nin farklı bölgelerindeki madencilerle video konferans yönetimiyle görüşen Bakan Dönmez, "Madenciler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Madenciliği, dünyanın en kadim mesleği ve insan emeğine en fazla yaslanan uğraşı olarak görüyorum. Yer altındaki her bir zenginliği cevhere dönüştüren siz madenci kardeşlerimi de birer sanatkâr kabul ediyorum. Sizler, milletimizin yüz akları, hayatımızın her alanına dokunan görünmez kahramanlarsınız. Kışın evlerimizin sıcaklığından tutun, Mehmetçiğimizi koruyan zırhlara ve en yüksek teknolojik ürünlere kadar her şeyi sizlerin çalışkanlığınıza borçluyuz. Hepiniz Türkiye'nin madenleriyle Türkiye'nin geleceğini aydınlatan kardeşlerimizsiniz. Madenlerimiz sizler sayesinde toprağın altından gün yüzüyle buluşuyor, emeğinizle değer buluyor, hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline dönüşüyor. Varlığınız ülkemize ve bizlere güç veriyor" ifadelerini kullandı.

"MADENCİLERİMİZE ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI YAPTIRILMASI ZORUNLULUĞUNU GETİRDİK"

Yer altında çalışan işçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirlediklerini dile getiren Dönmez, "Sizlerle kurduğumuz ilişki her şeyin ötesinde kardeşlik hukukuna dayanıyor. Bu nedenle sizlerin hak ve hukukunu korumak, emeklerinizin tam karşılığını almanız için gerekenleri hayata geçirmek bizlerin sorumluluğundadır. Linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücreti asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik. Madencilerimize zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunluluğunu getirdik. Yer altında çalışan işçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirledik. Fazla mesai gerektiren durumlarda da 37,5 saati aşan her bir saat çalışma için verilecek ücretin yüzde 100'den az olmamak üzere artırılmasını sağladık" diye konuştu.

"MADENLERİMİZDE İHMAL YA DA HATAYI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Denetleme rakamlarından bahseden Bakan Dönmez, "Ülkemize bu büyük katkıları sunan sizlerin güvenliği, bizim için her zaman ilk sırada yer alıyor. Evlerinizde huzur içinde hayatınızı sürdürmeniz için denetimlerimizi sıfır hata anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Madenlerimizde ihmal ya da hatayı asla kabul etmiyoruz. Bu amaçla madenlerimizi daha verimli denetlemek için dört risk grubuna ayırdık. 'Çok riskli' grupları çok daha fazla denetliyor ve bu denetimleri her geçen gün artırıyoruz. Önceliğimiz sizlerin güvenliği ve uygun çalışma ortamında bulunmanız. Önceliğimiz sizlersiniz. 2017 yılında 6 bin 517, 2018 yılında 8 bin 88, 2019 yılında ise 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. 2019 yılındaki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020 yılında ise bugüne kadar 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik" şeklinde konuştu.

"SİZLERİN SALGIN SÜRECİNİ EN GÜVENLİ ŞEKİLDE ATLATMANIZ EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ"

Bakan Dönmez, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Malumunuz korona virüs salgını tüm dünyada gücünü iyiden iyiye artırdı. Yeni önlemler de zorunlu olarak hayata geçiyor. Bu süreçte siz değerli kardeşlerimden ricamız; madenlerimizde belirlenen kurallara istisnasız riayet etmeniz. Tedbirlerden asla vazgeçmemeniz. Sizlerin salgın sürecini en güvenli şekilde atlatmanız en önemli hedefimiz. Bu süreci denetim ve desteklerimizle en iyi şekilde geride bırakacağımıza inanıyorum. İnsan odaklı çalışma prensibimizle çarklarımız dönmeye devam edecek. İstihdam, üretim ve iş güvenliği tavizsiz olarak beraber ilerleyecek. Salgının yayılımını önlemek için alınan tedbirlerle yavaşlayan üretim ve istihdamın durmaması için sektörümüze çeşitli destekler verdik. Şirketlerimizin devlet hakkı ve ruhsat ödeme bedelleri ile inceleme raporu, faaliyet raporu, işletme raporu gibi tevdi etmek zorunda oldukları belgeleri belli bir döneme erteledik. Sözlerime burada son verirken Madenciler Günü'nüzü tekrar tebrik ediyor. Emeğiniz, çalışkanlığınız ve hizmetlerinizden ötürü sizlere teşekkür ediyorum."

