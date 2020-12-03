FİBA Van’da en yüksek rakımlı RES’i kurdu

FİBA Grubu 4 yeni rüzgâr enerjisi santrali yatırımıyla 550 megavat güce ulaşarak, sektörün en büyüklerinden biri oluyor. Grubun, Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatalca'da toplam 220 milyon dolar yatırımla kurulan 4 yeni rüzgâr enerjisi santrali üretime başladı. Toplam 200 mw kurulu güce sahip 4 yeni RES ile grubun kurulu gücü rüzgâr enerjisinde 550 mw'a, yenilenebilir enerjide 580 mw'a çıktı. FİBA Grubu'nun Van'da kurduğu, 53.2 mw kapasiteye sahip santral, Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve en doğusundaki rüzgâr enerjisi santrali konumunda yer alıyor. FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası olarak görüyoruz" dedi. Dört projenin 200 milyon dolara yapıldığını söyleyen Özyeğin, "Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 proje, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin parçasıdır" diye konuştu.