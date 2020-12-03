Vakıfbank’tan 750 milyon dolarlık ‘Sürdürülebilir Eurobond’ İhracı

VAKIFBANK, bir ilke imza atarak mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk 'Sürdürülebilir Eurobond' işlemini tamamladı. Birçok kıtadan uluslararası yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ve işlem büyüklüğünün üç katından fazla talep toplanan 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6.625, kupon oranı ise yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir Eurobond, yenilebilir enerji yatırımlarının kredilerinde ve çevre dostu projelerde kullanılıyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk 'Sürdürülebilir Eurobond' ihracını tamamladık. Özellikle Kıta Avrupası merkezli çevresel- sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak sadece sürdürülebilir eurobondlara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk" dedi. Çevre dostu kredilere ek olarak, sosyal temalı kredileri de finanse edeceklerini belirten Üstünsalih, "Bu kredilerin başında Kovid-19 salgınından etkilenen mikro işletmelerin işletme ihtiyaç finansmanı ve istihdamı artırmaya yönelik kredilerin finansmanı geliyor" diye konuştu.Ocakta banka tarihinin tek seferdeki en büyük Eurobond ihracı olan 750 milyon dolarlık işlemi hatırlatan Üstünsalih, "2020'nin ikinci başarılı işlemini de tamamladık. Bu işlemin başarısı, ülkemize ve bankamıza güvenin göstergesidir" dedi.