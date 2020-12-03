Yemeksepeti’nden restoranlara 20 milyon TL’lik destek paketi

YEMEKSEPETİ, yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve "Gel-Al" siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranların bu zorlu dönemde finansal yüklerini bir nebze olsun hafifletebilmek hedefiyle 20 milyon TL'lik "Birlikte Daha Güçlüyüz" destek paketini duyurdu. Yemeksepeti açıklamasına göre, şirket, paket dahilinde, restoranlara ayda bir yaptığı ödemeleri sıklaştırarak 15 günde bir olacak şekilde güncelledi ve kısıtlama dönemi boyunca listeleme ücretini de kaldırdı. CEO Nevzat Aydın, küçük esnafın, sıkıntılarının farkında olduklarını, onların yanında olacaklarını aktardı.