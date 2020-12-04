2020 Borç yapılandırma nasıl yapılacak? KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi yapılandırma başvuru detayları!

KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borcu bulunan birçok vatandaşın yüzünü güldüren borç yapılandırma kanunu için araştırmalar da hız kazandı. Yıl sonuna kadar alınmaya devam edecek olan başvuru sürecinde vatandaşlar resmi gazetede yayımlanan bu af yasasına yönelik detayları araştırıyor. Peki, 2020 Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi yapılandırma başvuruları ne zamana kadar alınacak? İşte tüm detaylar…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2020 VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milyonlarca borçlunun bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak olan Borç yapılandırma kanunu başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların online sistem üzerinden 7 24 halledebildiği işlemlerle beraber birçok borcun ödemesi 18 aya kadar taksitlendirilirken 36 aya varan ödeme fırsatı da sunuluyor.