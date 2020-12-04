Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat seferberliği kapsamında ihracatçının hava kargo kullanımını artırmak ve lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk Hava Yolları(THY) ile indirimli hava kargo taşımacılığına yönelik bir iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği anlaşmasıyla ilgili yapılan protokol töreni TİM Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın katılımıyla gerçekleşti.

"İŞ BİRLİĞİNİ ÜLKEMİZİN EKONOMİK HEDEFLERİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM"



Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bilindiği gibi ülkemiz, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. 1,6 milyar insanın yaşadığı, 39 trilyon 410 milyar dolar Gayrı safi milli hasıla ve 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. İşte tüm bunları dikkate alarak 2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Son 18 yılda, Türk Havayollarını bir dünya markası haline getirerek, uçtuğumuz rotaların kapsamını genişleterek, Hava alanlarımızın sayısını 26'den 56'ya çıkararak önemli bir yol kat ettik. Stratejik çalışmalarımız sayesinde Türkiye ve İstanbul bugün dünya havacılığının önemli bir transit merkezi haline gelmiştir. 18 yıllık boyunca Türkiye'nin her noktasını birbiriyle bağlamak ve coğrafyamızı dünyanın ve bölgemizin önemli ticaret yollarının kalbi haline getirmek üzere çalıştık. Bugün de Türkiye'nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz. Tüm ulaşım modlarındaki dev projelerimizle, akıllı hareketlilik çözümlerimizle, haberleşme atılımlarımızla, ekonomimize, ihracatımıza omuz vermeye devam ediyoruz." dedi.



Bakan Karaismailoğlu, "Bu noktada TİM ile THY arasında hayata geçecek bu iş birliği protokolünü ülkemizin ekonomik hedefleri açısından çok önemli buluyorum. THY ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ülkemizin menfaatlerine adanmış, sürekli büyüme yolunda gayret gösteren iki güzide kurumumuz. Türk Hava Yolları tarafından kargo taşımacılığında yüzde 30'a varan hizmet bedeli avantajı sağlanması, ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırmasına büyük katkı sağlayacak. Aynı şekilde, ihracatçılarımızın talep edeceği hizmetler, kargo sektörünün yıldızı Turkish Cargo'nun iş hacmi hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır. 2019 yılında 102,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçen gelirler göz önüne alındığında, hava kargonun geçmiş yıllara göre toplam sektör içerisindeki payının iki kat artarak yüzde 26 oranında yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede ülkemizin de hava kargo taşımacılığı ve lojistik alanındaki projelere öncelik vermesi stratejik açıdan önem taşımaktadır." diye konuştu.

"İHRACATÇILARIMIZDAN TEKLİFLER ALMIŞTIK"



Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle ise, "İhracatımızı artırma yolunda ihracatçılarımızdan daha çok destinasyona uçma ve daha çok rekabet edilebilir fiyatlarla taşıma teklifleri almıştık. Bu taleplere hızla cevap vermek adına İlker Aycı ile yapmış olduğumuz istişarelerden bugün imzalayacağımız TİM- Türk Hava Yolları Kargo işbirliği protokolü ortaya çıkmıştır. TİM-THY iş birliğiyle beraber Turkish Cargo 30'a yakın destinasyona Türk ihraç ürünlerini havayolu kargosuyla taşınmasında yüzde 30'a yakın indirimler sağlayacaktır. Destinasyonları lojistikte hangi noktaların yoğun bir biçimde kullanıldığını ve bu noktalara ihracat miktarını analiz ederek ihracatçımızın maksimum verim sağlayacak şekilde belirledik. Bu işbirliğimizin ülkemiz ihracatına hayırlı olmasını diliyorum. THY ile birlikte daha nice başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"LOJİSTİK HAYATİ BİR ROLE SAHİPTİR"



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da, "Günümüz dünyasında rekabet artık rakip şirketler arasında değil sadece. Şirketlerin parçası oldukları tedarik zincirleri üzerinde ve buralarda üretilen lojistik çözümler arasında daha çetin bir rekabete dünya sahne oluyor. Lojistik milli ekonomilerin rekabet güçlerine de doğrudan etkide bulunarak küresel ekonomik yarışta kritik değişken ve fark yaratan boyutlarıyla hayati bir role sahiptir. Artık lojistik mallara erişime mümkün kılan maliyet kalemi olmaktan çıkmış küresel ticaret için kritik bir ayrıştırıcı sektör konumuna gelmiştir. Mümkün kılan ve sağlayıcı olan bir sektörden bahsediyoruz. Lojistiğin içerisinde hava kargo pandemi sürecinde ilaç ve tıbbi malzeme taşımasında apaçık bir örneğini gördüğümüz üzerine hız, kalite, güvenilirlik ve izlenebilirlik açısından en değerli ürünlerin en çok sayıda pazara en kısa sürede ulaşmasını sağlayan yegane taşıma modu olarak karşımıza çıkmakta." diye konuştu.

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