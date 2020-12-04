Dolandırıcılık ‘aşı’ tutmuyor

Dolandırıcıların ücretsiz maske dağıtımı, sosyal yardım, kredi başvurusu, koronavirüs indirimi ve kredi kartı aidatı iadesi gibi oltalama yöntemlerine aşı da eklendi. Özellikle 65 yaş üstüne yönelik harekete geçen dolandırıcılar, "Sayın vatandaşımız Covid-19 aşısında önceliklisiniz. Randevu takvimi oluşturmak için tıklayın" şeklinde mesajlar ile telefonları hacklemeye başladı. Söz konusu mesajlarda belirtilen linke tıklandığında, casus yazılım sistemi ile kişisel bilgiler ele geçirilip mobil/internet bankacılığına erişim yapılarak kişisel hesaplar boşaltılabiliyor. Dolandırıcılar tarafından kurulan çağrı merkezlerinin gündeminde de aşı konusu var. Vatandaşları Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz diyerek söze giren dolandırıcılar, aşı randevu takvimi oluşturduklarını belirterek kişilerin tüm kişisel bilgilerini alıyor ve dijitaldeki finansal varlıkları üzerinden haksız kazanç sağlıyor.SABAH'A ulaşan ihbarlarla göre kendini sağlık personeli olarak tanıtıp kapı kapı dolaşan dolandırıcılar da türedi. Evin içine girmeye çalışan ya da ilaç ve yardım dağıttığını söyleyen kişiler yalnız yaşayan yaşlıları hedef alarak soygun yapıyor. Bazıları da farklı bahanelerle elden ödeme talep ediyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ilaç dağıtan sağlık personelinin asla eve girmediği ve ödeme almadığı konusunda vatandaşı sıkça uyarıyor.Türkiye'deki dijital dolandırıcılık çetelerinin çökertilmesindeki en büyük engel ise çoğunun yurtdışı merkezli olması. Emniyetin konuyla ilgili son raporlarına göre Avrupa, Gürcistan ve hatta Arjantin'den dahi Türkiye'deki bireysel cep ve bilgisayar kullanıcılarına casus yazılımlar gönderiliyor. Ele geçirilen cihazlar üzerinden de birçok sahtekarlık kolaylıkla gerçekleşiyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de konu ile ilgili resmi uyarılar yayınlıyor. Vatandaşların öncelikli olarak aile hekimlerinden bilgi almaları gerektiğini ifade eden yetkililer, "Kovid- 19 aşısını temin edebilmek için her zaman hekimlere ve konunun uzmanına danışın ve aşıyı uygulamak için onay alındığından emin olun. İnternet üzerinden Kovid-19 aşıları veya tedavilerini satın almayın. Aşılar ve tedavilerle ilgili kısa mesajlara, e-postalara veya çağrılara yanıt vermeyin" uyarısında bulunuyor.EMNİYET Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili hem vatandaşları uyardı hem de şüpheli durumlarla ilgili en yakın emniyet noktasına ihbarda bulunulmasını istedi. Emniyetin uyarısında, "Hiçbir kurum ve kuruluş, devlet desteği veya benzeri yardım desteği yapmak bahanesi ile cep telefonlarına mesaj göndererek ya da internet üzerinden banka veya kredi kartı bilgilerini isteyerek yardım, ilaç ve aşı dağıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın gelen mesajlara itibar etmemeleri, mesaj içeriğinde geçen bilmedikleri linklere tıklamamaları, banka veya kredi kartı bilgilerini bu tür sitelere kesinlikle girmemeleri gerekmektedir" denildi.