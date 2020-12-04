Eğitim girişimlerine 200 bin TL destek

TÜBİTAK'INdesteklediği ODTÜ TEKNOKENT ve MEF Üniversitesi'nin iş birliğiyle gerçekleşen BİGGED projesi ile eğitim teknolojileri alanında girişimcilere fırsatlar sunuluyor. ODTÜ TEKNOKENT'in bilimsel ve teknolojik altyapısı, MEF Üniversitesi'nin alanındaki güçlü birikiminin tek bir güce dönüştüğü işbirliği ile TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği'ne eğitim teknolojisi girişimcilerinin ulaşması sağlanacak. BİGGED programında katılımcılar; başarılı olmaları durumunda yüzde 100 geri ödemesiz olarak 200 bin TL sermaye desteği alabilecek. Eğitim teknolojileri ile girişimciliği buluşturan BİGGED ile eğitim alanında, teknoloji ile farkındalık yaratmak ve problemlere inovatif çözümler üretmek amaçlanıyor.BİGGED ile amaç ODTÜ TEKNOKENT ve MEF Üniversitesi'nin birikimi ile alandaki nitelikli iş fikirlerinin başarılı birer iş planına dönüşmesini sağlamak ve bu iş planlarının TÜBİTAK hibe desteği alarak şirketleşmesine destek olmak. Alanda nitelikli Ar-Ge derinliği olan ticarileşme potansiyeli yüksek işlerin doğmasını sağlamak için çeşitli eğitimler ve mentorluk programı ile desteklenen BİGGED Programında katılımcılar; başarılı olmaları durumunda yüzde 100 geri ödemesiz olarak 200 bin TL sermaye desteği de alabilecek. ODTÜ TEKNOKENT ve MEF Üniversitesi'nin geniş iletişim ağında yer alan mentorlarıyla ve networkleriyle de tanışma fırsatı sağlayacaklar.Programa, 10 Aralık 2020 tarihine kadar eğitim teknolojileriyle ilgili fikri olan ve bu fikrini iş fikrine dönüştürmek isteyen herkes katılabiliyor. Başvuru için https://bigg-ed.com/tr/bigged web adresinden bilgi alınabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, "Eğitimde dijital içerik ve inovasyon ekosistemi için bakanlık olarak TÜBİTAK BİGGED gibi projeleri desteklemeye hazırız. Eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurum sayısı ne yazık ki çok fazla değil. Bakanlık olarak bu alandaki genç girişimci arkadaşları bekliyoruz. Eğitim teknolojilerinin yöntemlerini, metotlarını pilot uygulamalar ile test etmek için destek olabiliriz." dedi.MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin "Tüm dünyada eğitim hızla değişiyor. Pandemi ile bu değişim çok daha hızlandı. Pandemi döneminde eğitim teknolojileri alanında dünyadaki 1 milyar dolar ve üstü piyasa değerine sahip unicorn şirket sayısı 10 ayda 2 kat artmıştır. Önümüzdeki dönemde bu sayılar katlanarak artacaktır. Pandemi sonrasında çalışma ortamları ve eğitim artık eskisi gibi olmayacak. Yeni dönemde her alanda eğitim teknolojileri kilit rol oynayacaktır. Biz ODTÜ TEKNOKENT iş birliğiyle başlattığımız TÜBİTAK BİGGED desteği ile bu alanda ekosistem oluşmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. MEF Üniversitesi olarak kurulduğumuzdan bu yana uyguladığımız Flipped Learning, aktif öğrenme yöntemleri ve eğitim teknolojileri konusunda başlattığımız uygulamalar ile yükseköğretimde inovatif adımlar attık. Girişimcilere sahip olduğumuz networkü açmaya hazırız. Eğitim Teknolojileri alanında fikirleri olan herkesi bu programa bekliyoruz" dedi.ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar R. Alemdar, "Pandeminin yarattığı küresel iklimi de göz önüne alarak iki önemli partnerin iş birliğiyle T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle eğitim teknolojileri alanında küresel markalar çıkartmak istiyoruz. Eğitim teknolojileri pazar payı hem çok büyük hem de çok hızlı büyüyor. Bu pazarın 3-4 yılda 300 milyar dolardan 550-600 milyar dolara çıkması bekleniyor" dedi. Girişimcilere eğitim teknolojileri alanında değerlendirmeler yapan Serdar R. Alemdar bu alanda küresel pazarı hedefleyen iş fikirlerine ODTÜ TEKNOKENT'in bilimsel ve teknolojilk altyapısını açarak BİGGED ile desteklemeyi hedeflediklerini belirtirken T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da pilot uygulama imkanı sağlama desteğinin öneminin altını çizdi.1989 yılında Yaşar Hakan Karabiber tarafından Almanya'da kurulan Türk Teknoloji firması IAS, başarısını global arenada sürdürmeye devam ediyor. Sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile dünyanın en önemli yazılım pazarına sahip ülkelerinden biri olan Güney Kore'deki operasyonlarında büyük başarı ile devam ediyor. Ülkenin en önemli otomotiv firmalarından birinde başlatılan caniasERP projesinde, Türk mühendislerin çalışmaları ile büyük başarı elde edildiSUNDUĞU kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP başta olmak üzere IoT, iş zekası uygulamaları, büyük veri ve bulut çözümleri ile hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada başarısını sürdüren Türk teknoloji firması IAS, pazarın en önemli ülkelerinden biri olan Güney Kore'deki operasyonunda büyük başarılara imza attı. 2015 yılında ülke pazarına giriş yapan IAS, kısa sürede oradaki yerel çözüm ortağı ile çalışmalarını başlatmıştı. Devam eden yıllarda ilk müşterilerini kazanan ve başarılı projelere imza atan IAS, 2019 yılının başlarında Güney Kore'nin başkenti Seul'de açtığı ofisi ile operasyonlarını genişlettimühendisler tarafından geliştirilen kurumsal kaynak planlama yazılımı caniasERP, Türkiye ve globalde 30'dan fazla ülkede firmaların Endüstri 4.0 yolculuğunda duydukları ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Teknoloji alanında önde gelen Almanya, Hindistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirliği ve Güney Kore'deki faaliyetleri ile öne çıkan IAS, yurtdışındaki ofisleri ve iş ortakları ile dünyanın her yerine yerli yazılımı ihraç ediyor. Son olarak Güney Kore merkezli, dünya devi bir otomotiv firması ile anlaşan IAS, firma ile başlattığı projesinin ilk iki fazını kısa sürede başarı ile tamamlayarak bu pazarda önemli çalışmalardan birine daha imza attı. Firmanın yan kuruluşuna hizmet veren IAS'ın ilerleyen dönemde çalışmalarını genişleterek devam edilmesine karar verildi.