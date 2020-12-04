Emekliye % 7.02 zam kesinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verisi ocak ayında emeklilere ve memurlara yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucu verdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 2.3 arttı. İkinci 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz ayından bu yana endeksteki 5 aylık değişim yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02 zam, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.