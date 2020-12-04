Fiyat istikrarı için tüm araçlar kullanılacak

Enflasyon kasım ayında gıda ve petrol fiyatlarındaki artış ile döviz kurunda yaşanan yükselişin yansımasıyla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 2.3 ile 1.1 olan beklentinin üstüne çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 14.03'e yükseldi. Aylık bazda yüzde 4.08 artan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde de yıllık oran yüzde 23.11'e çıktı.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kasım enflasyonunun gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14.03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız" dedi. Öte yandan Elvan, iş dünyası ile diyalog sürecinin devamı olarak bugün MÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek.Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte 7.85 TL'den 7.92'ye sıçrayan dolar, bakan Elvan'ın açıklamalarıyla 7.80'in altına indi. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 1.325 puandan 1.315'e inen Borsa İstanbul ise, bakanın mesajlarıyla 1.335 puana çıktı. Türkiye'nin 5 yıllık risk pirimi ise (CDS) 363 baz puan ile 6 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye indi. TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında, kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 4.51 ile ulaştırmada kaydedildi. Bu grubu yüzde 4.16 ile gıda ve alkolsüz içecekler etti. Ana harcama grupları itibarıyla kasımda azalış gösteren tek ana grup yüzde 0.19 ile eğitim oldu. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29.42 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 21.08 gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 18.67 ile ulaştırma izledi. Artışın düşük olduğu ana harcama grubu yüzde 0.67 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66.93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14.68 ile limon oldu.