Kartal’a 2 milyar liralık proje

Hayata geçirdiği 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasıyla tüm projelerinde satış rekoru kıran Emlak Konut GYO 2021'e yeni projelerle giriyor. Şirket, İstanbul Kartal Çavuşoğlu ve Soğanlık mahallelerinde TOKİ'ye ait 14 taşınmazı 457 milyon liraya satın alarak yeni bir proje haya geçirmek için kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre, 143 bin metrekare alanda yaklaşık 1.200 konutluk bir proje yapılması planlanıyor. 2021'de başlaması planlanan projenin değeri ise 2 milyar lirayı bulacak. 2021 yılı ihale takviminde yer alacak taşınmazlar, Kartal E-5 yolu üzerinde yer alıyor.Emlak Konut GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek kârı ise 580 milyon TL oldu. 2020'de 3 ihale tamamlayan Emlak Konut, şirket payı geliri 1.13 milyar TL, ihalelerden elde edilen satış toplam geliri 2.98 milyar TL olarak açıklandı. Haziranda devreye giren 'Hayallerini Ertemele Türkiye' kampanyasıyla 9 ayda 10.3 milyar değerinde 8 bin 210 bağımsız bölüm satıldı. Şirket artan konut kredi faizleri nedeniyle kendi bünyeside taksit imkânı sunarak kampanyasına devam ediyor.