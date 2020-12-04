Son dakika! Araç sahipleri dikkat! Egzoz denetiminde yeni sistem "EGEDES" yeni yılda 81 ilde uygulanacak

Sistemle, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte otomatik olarak, akışı da aksatmadan tespit edilecek. Egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan veya standartlara aykırı emisyona ve egzoz kaynaklı gürültüye neden olanlara bu yıl toplam 5 milyon 874 bin lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar, hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 965 bin 229 araçtan 18 milyon 523 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

Bu kapsamda 2018'de 8 milyon 610 bin, 2019'da 8 milyon 946 bin ve 29 Kasım 2020 itibarıyla 8 milyon 366 bin ölçüm gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 2 milyon aracın egzoz emisyon ölçümünün bulunmadığı tahmin ediliyor.