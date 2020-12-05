Asgari ücrette gözler 15 Aralık’ta

2021yılı asgari ücret zammını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığı'nda ilk toplantısını yaptı.Komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.Dördüncü ve son toplantının tarihi ise ilerleyen günlerde netleştirilecek.Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum" dedi. Bakan Selçuk, çalışma hayatının temel unsurlarından asgari ücretin tespiti konusunda tüm tarafların teklif ve görüşlerini komisyonda ifade edeceğini vurguladı.Bakan Selçuk, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek evlerine ekmek götüren işçilerin, ailelerin refahı için sosyal diyaloğu güçlendirerek en uygun sosyal ve ekonomik koşulları birlikte oluşturacaklarını dile getirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı" diye konuştu.