İş dünyası düzenlemelere katkı sunacak

Hükümet,İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili iş dünyası ile geçen hafta başlattığı görüşmeleri aralıksız sürdürüyor. Geçen hafta TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dün de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti ile bir araya geldi. Elvan ve Gül'ün, MÜSİAD heyetiyle görüşmesi yaklaşık 2.5 saat sürdü. Bakan Elvan, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da yaptığı yazılı açıklamada başlatılan reform hareketinin, iş dünyası adına önemli olduğunu vurguladı. Başkan Kaan, şunları kaydetti: "Özellikle pandemi süreci ardından yaşanacak yeni ekonomik yapı içinde ülkemizin hem tedarik hem de lojistik ağları açısından kendine hatırı sayılır bir yer bulması için şimdiden temel üretim ve yatırım paradigmalarımızda önemli değişimlerin yapılması şarttır. Bu nedenle bu yapısal reform hareketini desteklediğimizin altını çiziyorum. Toplantıda ekonominin içinde bulunduğu durumda büyüme bileşenlerinin nasıl şekillenmesi gerektiği, sabit sermaye yatırımlarının nasıl artırılması gerektiği, yabancı yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmesini sağlayacak ekonomik ve hukuki çerçevenin yeniden ortaya konması gibi hususları dile getirdik."