Türkiye rekora koşarken Avrupa çakıldı

Türkiye'de konut satışları 2020'yi rekorla kapatmaya hazırlanırken, Avrupa konut pazarında tam bir dip yaşanıyor. Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın koronavirüs nedeniyle mart ayında düşüşe geçen satışlar, haziran-ağustos ayları arasında kamu bankaları tarafından başlatılan faiz indirimiyle toparlandı. Ocak-ekimi kapsayan 10 aylık dönemde konut satışını, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artırarak 1 milyon 280 bin 852 adede ulaştıran Türkiye, şimdiden Avrupa lideri oldu.Son 5 yıldır toplam konut satış adedinde Avrupa lideri olan Türkiye'yi yakından takip eden İngiltere, Fransa gibi ülkelerde ise pandemi nedeniyle 10 ayda konut pazarında ortalama yüzde 20'ye yakın bir daralma yaşanıyor. Eurostat verilerine göre, ağır bir pandemi dönemi yaşayan İngiltere, İtalya ve Fransa'da konut sektörü en fazla etkilenen alanların başında geldi. İtalya'da konut satış hacmi ilk çeyrekte yüzde 15.5, ikinci çeyrekte ise yüzde 27.2 düştü.İtalya'da kiralık ev arzında da dramatik bir durum yaşanıyor. Nitekim mart ve eylül arasında kiralık ev arzı büyük İtalyan şehirlerinde yüzde 14.2 artarken, talep yüzde 13.2 azaldı. En dikkate değer durum, aynı dönemde kiralık ev arzının yüzde 68.7 arttığı Milano'da yaşanıyor. Yabancıya konut satışı da pandemi nedeniyle düşüşe geçti. Fransa'da ise toplam konut satışlarının 2020 toplamında yüzde 25 düşüş öngörülüyor.Faruk Akbal, Türkiye'de yabancıya konut satışında yükselişin sürdüğünü söyledi. Akbal, "Ekimde, bir önceki yıl aynı aya kıyasla yabancıya konut satışı yüzde 23 artışla 5.250'yi geçti. Bu yükseliş sürerse, bu sene toplamında geçen sene ile fark yüzde 5'in altına inebilir" dedi. Akbal, Avrupa'da örneklerin böyle olmadığını belirterek şöyle devam etti: "Yunanistan'dan Ocak-Ağustos 2020 arasında 368 yatırımcı ve 733 aile üyesi altın vize aldı. Bu, 2019 için onaylanan başvuru sayısının neredeyse 10 katı daha az. Nitekim 2019'da Yunanistan'da 3.428 yatırımcı ve 7.647 aile ferdinden gelen başvuruları onaylanmıştı. 2020'nin ilk yarısında yabancılar İspanya'dan 22.850 ev satın aldı. Geçen yıl aynı dönemine göre 10 bin adet azalan yabancıya satışta yüzde 40 düşüş yaşandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise yabancıların gayrimenkul yatırımı yılın ilk yarısında yüzde 53 düştü. Bu sene ikinci çeyrekte Lizbon'da sadece 233 konut satıldı.KONUT sektörü özelinde Avrupa'da salgın döneminde iki ülkede teşviklerin dikkat çektiğini söyleyen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, bu ülkelerden birinin İngiltere, diğerinin de Türkiye olduğunu söyledi. Çelik, şöyle devam etti: "Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, ev satış vergilerinde istisnai bir indirim yaptığını açıkladı. Buna göre 31 Mart 2021'e kadar değeri 500 bin pounddan az olan ev satın alan vatandaşlar vergi ödemiyor. Bu İngiltere konut piyasasındaki canlılığı bir nebze korumuş olsa da salgın boyunca konut pazarı negatif etkilendi. Konut sektörü özelinde öne çıkan bir diğer ülke ise Türkiye. Nitekim konut kredi faiz oranlarının tarihi düşük seviyelere çekilmesi ile hem konut kredi hacminde hem de aylık bazda ipotekli veya toplam veya ikinci el konut satışında ciddi artışlar yaşandı. Öyle ki ilk 10 ay itibarıyla 2019'a kıyasla konut satış adedinde yüzde 27 yukarıdayız. Avrupa'da konut sektöründe buna benzer bir örnek yok."