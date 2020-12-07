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Giriş Tarihi: 7.12.2020 ABONE OL
Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz’e gidiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Karadeniz'de sondaj yapmak için açılmaya hazırlandığını bildirdi. Dönmez, sosyal medya hesabından, Kanuni Sondaj Gemisi'nin görüntülerini içeren 46 saniyelik video paylaştı. Bakan Dönmez, "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı..." ifadelerini kullandı. TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, 19 Ekim'de Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.
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Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz’e gidiyor
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