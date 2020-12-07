Mısırda üretim yüzde 1575 arttı! Konya Şeker, mısır üretimini yüzde 1575 arttırdı

Anadolu Birlik Holding'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Taner Taşpınar, "Yaptığımız yem fabrikası ve et-süt entegre tesisi yatırımları hem hayvancılığı büyüttü hem de yem bitkilerinin ve yem girdilerinin kıymetini arttırdı, talebi yükseltti ve üreticinin mısır başta olmak üzere ürettiği yem girdilerinin değerini arttırdı. Nitekim büyüyen hayvancılığın tarımsal üretime yönelik etkisini en net şekilde Konya'daki mısır üretim rakamları ortaya koymaktadır. Konya Şeker yatırımlarını yaptı, mısıra talep arttı üretim % 1575 arttı" dedi.

Konya Şeker, tarım ürünlerinde piyasayı üretici lehine regüle etmeye 2020 yılında da devam ediyor. Mısır hasadının başladığı Ekim ayından bu yana piyasaları günlük takip eden Konya Şeker, yaptığı kontrollü alımlar ve tonajlı müdahalelerle piyasayı mısır üreticisi lehine regüle ediyor. Konya Ovası'nın önemli ürün kalemlerinden biri haline gelen mısırın en büyük alıcılarından birisi olan Konya Şeker, peş peşe yaptığı yem fabrikası ve et-süt entegre tesisi yatırımı ile bölgedeki mısır üretimine de lokomotiflik yaptı. Türkiye'deki yem sanayi içinde en büyükler arasında yer alan Konya Şeker, şeker sektörünün en çok desteklediği yan sektörlerden biri olan hayvancılık sektörüne katkı vermek amacıyla kurduğu yem fabrikası ile mısır üreticisine talep garantisi oluştururken, yem piyasalarında aşırı fiyatlanmanın da önüne geçiyor.



ÜRETİM YÜZDE 1575 ARTTI

Konya Şeker'in yatırımını gerçekleştirdiği Yem fabrikası ilk mısır alımını 2009 yılında gerçekleştirirken, bölge hayvancılığını katlayarak büyüten et-süt entegre tesisi yatırımını da 2011 yılında başlattı. Konya Şeker'in mısır alımı yapmadığı 2008 yılında Konya'da mısır üretimi, 80 bin 307 ton iken, 2019 yılına gelindiğinde Konya'nın mısır üretim rakamı 1 Milyon 345 bin 064 tona yükseldi. Üretim 2008'e göre % 1575 arttı. 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un 2004'te başlattığı ve tarımsal üretimi arttırmak için ürüne talep garantisi oluşturacak tarımsal sanayi tesislerinin inşası ve üreticiye kazandırılması fikrini esas alan yatırım hamlesiyle Konya'da son 16 yılda pancardan ayçiçeğine, patatesten mısıra kadar çok sayıda ürünün üretimi katlanarak arttı. Başkan Konuk'un daha çok üreterek daha çok ürettirmek şeklinde formüle ettiği yatırım stratejisi çerçevesinde Konya'da üretimi en çok artan ürünlerden biri de mısır üretimi oldu.