O bölgeye akın ettiler! Tüm zamanların rekoru kırıldı...

TIR kuyruklarını görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Çünkü bu kuyruklar iş, ihracat ve istihdam var demektir. Eğer TIR kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle Gürcistan tarafında işlemlerin yavaşlığından dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu. İhracat ve nakliyede yüzde 30 artış var ve bu artışta TIR kuyruklarının oluşmasına sebep oluyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan, son zamanlarda 700' yakın çıkış, 500'yakın giriş oldu. Bölgedeki en etkin sınır kapılarından biridir. Yüzde 30'luk artış var" ifadelerini kullandı.