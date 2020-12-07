Son dakika haberi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bunu görene kadar sakın imza atmayın...

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 4 ALTIN KURAL"

Araç alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken 4 altın kuraldan bahseden Üzer, şunları kaydetti:

"Birinci kuralımız; 5064'e mesaj çekeceğiz aracın şase numarasını; 'Hasar S şasi numarası' yazacağız. Arabamızın hasar kaydını göreceğiz. İkinci kuralımız; telefonumuza HGS uygulamasını indireceğiz aracın geçmiş muayene sorgulamasını yapacağız. Üçüncü kural; araba ne olursa olsun alırken bir oto ekspertiz götürelim bu da olmazsa olmaz bir şey. Dördüncü kural ise; satış esnasında noter evrakımızı verelim satış işlemi başlayınca para transferi yapın. Paranızı hesabınızda görene kadar imza atmayın. Noterle irtibatlı olarak ama bu 4 altın kuralı yapsınlar. Bu sektör şu anda hızlı bir sektör herkes buna yöneliyor. Memur da olsa işçi de olsa herkes araba satma hevesinde, herkesin popüler mesleği" dedi.