Risk primi en çok düşen ülkeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomi ve hukukta reform merkezli yeni dönem söylemi ile yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar Türkiye'nin risk primini pandemi öncesi seviyeye çekti. Türkiye, son 1 ayda dünyada kredi risk primi en fazla düşen ülke oldu. 4 Kasım'da 558 olan kredi risk pirimi (CDS), yüzde 35'e yakın düşüş göstererek 360 baz puan ile pandemi öncesi seviyeye geriledi.Yatırımcının Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileştiğine dikkat çeken Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Bu algı değişikliği yatırımcının davranışına ve bakış açısına da yansıyor. Yabancı portföy girişleri hızlandı" dedi. Ata Yatırım direktörü Cem Tözge ise, CDS'lerdeki hızlı düşüşte Merkez Bankası'ndan gelen piyasa dostu mesajlar ile Başkan Erdoğan ve yeni ekonomi yönetiminin reform söylemlerinin etkili olduğunu söyledi. Tözge, "Önümüzdeki günlerde geri çekilmenin devam etmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.