Türkiye’yi cazibe merkezi yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki döneme yapılacak ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceklerini belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'Gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum" dedi. Başkan Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.Koronavirüs salgınının, dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğine değinen Erdoğan, "Türkiye gibi sağlık altyapısı güçlü, sosyal güvenlik sistemi sağlam ülkelerin, salgının yıkıcı etkilerini daha kolay yönettiğini görüyoruz. Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Dünyada dengeleri altüst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye, bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir" dedi.Başkan Erdoğan, Türkiye'de hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlatıldığını, en geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla, kimseyi dışlamadan bu sürecin yönetilmesinin arzu edildiğini söyledi. Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi: "Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz."ULUSLARARASI Yatırımcılar Derneği'nin kuruluşunun 40'ıncı yılı vesilesiyle düzenlediği Yatırım Zirvesi'nde konuşan YASED Başkanı Ayşem Sargın, her yatırımın istikrar ve öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sargın, "Yatırımları Osmanlı dönemine uzanan üyelerimiz dahi var. Türkiye hep samimi bir yatırım istikameti oldu. Gerçekten, bizim için ikinci bir ev. Türkiye, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve kilit pazarlara ulaşımı ile bize kayda değer imkânlar sağladı" dedi.ZİRVENİN açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yatırımcılara Türkiye'nin avantajlarını anlattı. Türkiye ekonomisinin güçlü makro temellere sahip olduğunu ve pandeminin bu sağlam zemini değiştiremeyeceğini kaydeden Oktay, "Kapanma sürecini takiben doğru tasarlanmış tedbirler sayesinde ekonomimiz hızla toparlandı. GSYİH 3. çeyrekte yüzde 6.7 düzeyinde hızlı bir toparlanma sergiledi. Türkiye'nin yatırım mevzuatı yalındır ve uluslararası mevzuatlar ile uyum içindedir" dedi.ERDOĞAN, Türkiye'nin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inandığını belirterek, "Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü ülkesiyiz. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son 2 yılda 27 basamak ilerleme kaydettik. Tüm dünyada doğrudan yatırımların azaldığı bir dönemde biz, yatırımlarını artıran nadir ülkelerden birisi olduk. 2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin güveninin tezahürü olarak görüyoruz" dedi.