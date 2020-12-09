7256 Borç yapılandırma 2020 başvurusu nasıl yapılır? KYK, KDV, MTV, ÖTV, SGK primleri, vergi borcu yapılandırma hesaplama ekranı!

Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyen binlerce vatandaş konuyla alakalı detayları merak ediyor. Tarihin en kapsamlı af yasası olarak da bilinen bu kanunla beraber vatandaşlar borçlarını 18 aya varan taksit ve 36 aya varan ödeme imkanıyla ödeyebilecek. Yıl sonuna kadar alınacak olan başvuruların elektronik ortam üzerinden gerçekleştirildiği biliniyor. Peki, 2020 Borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte Öğrenim kredisi KYK, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, SGK, Vergi borcu yapılandırma başvuru detayları…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU NASIL YAPILIR? 7256 VERGİ YAPILANDIRMA HESAPLAMA EKRANI

Geçtiğimiz haftalarda gelen son dakika haberi ile Meclis'ten geçtiği duyurulan vergi borcu yapılandırma kanunu Resmi Gazetede yayımlanmasıyla beraber işlemlere başlandı. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları gibi birçok borcun içinde bulunduğu düzenleme ile beraber vatandaşların borçlarından kolaylıkla kurtulabilmesi hedefleniyor…