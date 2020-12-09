Turizmde 6 bin 338 tesis ve aracın "güvenilirliği" tescillendi

Kovid-19 dolayısıyla seyahatte yaşanan kısıtlamalar nedeniyle durma noktasına gelen turizm, haziranda alınan tedbirler kapsamında hareketlenmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde başlatılan ve Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen Güvenli Turizm Sertifikası Programı, Türkiye'deki turizm hareketliliğini artırdı.

Oteller, restoranlar, kafeler ve transfer araçlarına program kapsamında kriterler konuldu. Belirlenen "güvenli alan", "güvenli hizmet" ve "güvenli üretim" gibi tedbirlerle kendini kanıtlayan tesisler, Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı.

Turizm tesislerinde verilen hizmetin yerli ve yabancı turistlerin güvenini kazanması üzerine Türkiye, diğer destinasyonlar arasında etkinliğini artırdı. Antalya'ya 3,5, Türkiye'ye ise 15 milyondan fazla yabancı turistin gelmesinde, sertifika alan turizm tesisleri etkin rol oynadı.

"SEYAHATSEVERLERİN GÜVEN DUYGUSUNU PEKİŞTİRDİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, AA muhabirine, programın haziranda duyurulduğunu ve turizm sektöründe hızlıca karşılık gördüğünü belirtti.

Tesislerin sertifikalandırılmasının hem yerli hem yabancı turistlerin gözünde Türkiye'ye yönelik "güvenli ve sağlıklı seyahat" fikri oluşturduğunu anlatan Güler, şunları söyledi:

"Sertifika programının oluşturulması sürecinde ilgili bakanlıklarımızın yer alması, kriterlerin hem devlet hem sektör hem de Bilim Kurulu iş birliğiyle oluşturulması, sertifikalandırma sürecinin uluslararası kurumsal firmalar tarafından şeffaf şekilde yapılması, denetim ve gizli müşteri süreçlerinin paylaşılması gibi unsurlar, seyahatseverlerin güven duygusunu pekiştirdi. Bu güven aynı zamanda uluslararası alanda karar vericilere de yansıdı."

Program sayesinde temmuz ve ağustos döneminde İngiltere, Rusya, Almanya gibi ülkelerle Türkiye arasında uçuşların açılmaya başladığını anımsatan Güler, zorlu dönemde dahi milyonlarca yabancı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve ülkenin eşsiz coğrafyasında güvenli şekilde tatilini geçirdiğini kaydetti.

6 BİN 338 TESİS VE ARAÇ GÜVENİLİRLİĞİNİ TESCİLLEDİ

Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nı turizm sektörünün de çok çabuk benimsediğini ifade eden Güler, "Programın başladığı günden bugüne kadar 2 bin 907 konaklama tesisi, bin 394 restoran ile kafe ve 2 bin 37 taşıt olmak üzere toplam 6 bin 338 tesis ve araca sertifika verildi. Sezon nedeniyle şu anda kapalı olan tesisler dolayısıyla 3 bin 91 aktif sertifikalı işletme bulunmakta." diye konuştu.

Güler, salgınla birlikte sağlıklı ve iyi yaşam konularındaki hassasiyetin sadece Türkiye'de değil dünyada arttığını, bu durumun da yeni normalde "bir trend olarak" yer alacağını belirtti.

Bu trendin seyahat ve turizm alanlarında da yansımaları olduğunu vurgulayan Güler, "Seyahatseverler, her şeyden önce sağlıklı ve güvenli turizm ihtiyacı hissediyor. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı hem yerli hem yabancı seyahatseverlere ihtiyaç duydukları güveni sunuyor." dedi.