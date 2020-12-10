Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 'yerli otomobil' açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

DOĞU AKDENİZ'DE TAVİZ YOK

Sismik araştırma gemilerimiz marifetiyle belirlenen lokasyonlarda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle bugüne kadar toplam 9 derin deniz sondajı yapılmış olup, 1 derin deniz sondajına ise devam edilmektedir. Üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin ise Filyos Limanında kule montaj işlemleri tamamlanmış olup 2021 yılının ilk aylarında Karadeniz'de sondaja başlayacaktır. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuk kaynaklı meşru haklarımızdan taviz verilmeden bu bölgeyle birlikte Karadeniz'de de arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir.

40 KUYU DAHA AÇACAĞIZ

Bu kararlı çalışmalarımızın bir neticesi olarak Ereğli'nin 175 km açığındaki Karadeniz'in Sakarya Havzasında; tarihimizdeki ve aynı zamanda bu yıl dünyada denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirerek 20 Temmuz'da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu çalışmalar çerçevesinde toplamda yaklaşık 40 kuyu açacak ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında bu gazı karaya taşıyıp doğal gaz iletim sistemimize bağlayarak vatandaşımızın kullanımına sunacağız.

AKKUYU 3. ÜNİTESİ İÇİN LİSANS VERİLDİ

Ülkemizin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası devam etmektedir. Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesi için de inşaat lisansı verilmiş olup ilk reaktörü 2023 yılında, kalan 3 reaktörü ise birer yıl arayla devreye almayı planlıyoruz.

ELEKTRİK ALTYAPISINA 3 YILDA 18 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILACAK

Elektrik altyapımızın geliştirilmesi ve modernize edilmesi kapsamında 2020 Haziran ayı TÜFE'sine göre yaklaşık 68 Milyar TL yatırım yapmayı planladığımız 2021-2025 uygulama dönemi plan ve programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalarımızı da başlatmış durumdayız. Elektrik iletim sistemine yönelik olarak da 2021-2023 uygulama döneminde 18 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapacağız.

TOGG ÖNCESİ ŞARJ ALTYAPISI TAMAMLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak belirtmek isterim ki çevreye karşı her zaman sorumluluğumuzun daha üzerinde hareket ediyoruz. Bu kapsamda, çevre açısından da önemli bir atılım olarak değerlendirdiğimiz yerli üretim elektrikli aracımız TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız.

MUHALEFET OLSAYDI...

Enerjide muhalefetin istediği politikaları uygulasak bugün ülke karanlığa gömülmüş olacaktı. Ama bizim karanlığa değil aydınlığa ihtiyacımız var. Hayalci olmayın. Siz iktidara gelmiş olsaydınız şurada yanan 10 lambanın 8'i sönmüş olacaktı.