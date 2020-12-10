NG’nin yeni fabrikası 1.000 kişiye iş sağlayacak

ZORLU geçen 2020'de sona yaklaşılırken Kütahya Seramik, 2 milyar liralık sıfırdan fabrika yatırımı kararını açıkladı. Kütahya'da kurulacak tesis, 110 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası olacak. Pandemiye inat yatırım yapmaya ve üretim güçlerini artırmaya devam edeceklerini söyleyen NG Grup şirketlerinden Kütahya Seramik'in Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Ülkemize ve ülke ekonomisine güveniyoruz. Bu nedenle ara vermeden ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi. Fabrika yatırımına en kısa sürede başlayacaklarını söyleyen Güral, son teknolojiye sahip makineleri almak üzere geçen hafta İtalyanlarla anlaşma imzaladıkları bilgisini verdi.Üç faz olarak planlanan yatırımın ilk fazı 29 Ekim 2021'de devreye alınacak. Diğer iki faz da takip eden yılların 29 Ekim'inde açılacak. Fabrikanın yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayacağını söyleyen Güral, "Burası gerçek manada Endüstri 4.0'a uygun bir tesis olacak. Ancak buna rağmen istihdamı da fazlasıyla önemsiyoruz. Şimdiden mühendis istihdamına başladık" diye konuştu.