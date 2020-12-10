Zafer gününde Azerbaycan'a ulaştı

İstanbul'dan 4 Aralık'ta yola çıkan ihracat treni Türkiye'de 2 bin 323 kilometrelik yolculuğunun ardından Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden 9 Aralık'ta Gürcistan'a, 10 Aralık'ta ise Azerbaycan'a ulaştı.

ZAFER KUTLAMASINA DENK GELDİ

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren çatışmalar sonucunda Ermenistan'ı bozguna uğratması nedeniyle Bakü'de düzenlenen zafer kutlamalarının yapıldığı 10 Aralık'ta Azarbeycan'a ulaşan ilk ihracat blok treni, Böyük Kəsik tren istasyonunda mola verdi. Burada yapılan ikmal ve kontrollerin ardından yoluna devam eden ihracat treni, Hazar Denizi geçişinin ardından Kazakistan'a ulaşacak. Azerbaycan topraklarında 430 kilometre gidecek olan ilk ihracat treni, Hazar Denizi geçişinde ise 420 kilometre yıl kat edecek. Tren 12. günde Çin'in Xİ'an şehrinde olacak.

"SEVİM KOŞ BAK TREN GEÇİYOR"

Türkiye'de üretilen bin 400 soğutucunun bulunduğu ilk ihracat treninin Azerbaycan'a ulaştığı ana fotoğraflar TCDD Taşımacılık'ın Twetter hesabından paylaşıldı. #ÇinTreniNerede Hashtag'iyle yapılan paylaşıma sosyal medya kullanıcıları binlerce beğeni ve yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Sevim koş bak tren gidiyor", yorumunda bulunken bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Çin'e kadar takibe devam" şeklinde yorumlarda bulundular.