Son dakika haberleri - Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Son tarih 31 Aralık...

DÜZENLEME ŞART



Sadakat kartlarındaki puanların kullanımı ile ilgili şirketler ve bankaların birbirinden farklı uygulamalarının olduğunu söyleyen Koçal, şöyle devam etti: "Bu uygulamalarda çoğu zaman tüketici mağdur oluyor. Bu nedenle konuyla ilgili yasal bir düzenleme yapılarak, tüketici korunmalı. Tüketiciler mağdur olmamaları için kazanılmış haklarını kullanmaları gerekir, onun için ellerinde bulunan kartlarda biriken puanları kontrol ederek, bir sonraki yıla devir olup olmadığını öğrenerek hareket etmeliler."