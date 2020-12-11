Yerli sanayide dijital dönüşüm hızlanacak

Türkiye sanayisinde dijital dönüşümün, dün açılışı yapılan Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi ile hızlandırılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu merkezin dünyadaki 9, Avrupa'daki 2 merkezden biri olduğunu bildirdi. Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) işbirliğiyle kurulan Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezinin açılış törenine videokonferans yöntemiyle katıldı.Varank, dijital dönüşümün sağladığı rekabetçilik avantajından maksimum düzeyde faydalanabilmek için güçlü uluslararası iş birliklerine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi'nin bu noktada kilit bir rol oynayacağını söyledi.Varank, "Burada, kamu, özel sektör, üniversite ve STK işbirliğiyle başta sanayimiz olmak üzere dijital dönüşümü hızlandıracak politikalar ve projeler geliştireceğiz. Dünyadaki eğilimleri ilk elden takip ederek, önde gelen akademisyen, girişimci ve teknoloji şirketleriyle doğrudan bağlantı kuracağız. Merkezimiz hem Türkiye özelinde projeler tasarlayacak hem de yapacağı pilot uygulamalarla kamuya mevzuat önerilerinde bulunacak" diye konuştu.