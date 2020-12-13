Son dakika haberleri: Sürücüleri korkulu rüyası! 45 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya inecek!

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Çanakkale'nin Türkiye'nin diğer illerine bağlanan trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını belirten Samet Yılmaz, "Şu anda 4 bin metrelik tünelimizin 2 bin 750 metresini kazı destekleme olarak bitirmiş bulunuyoruz. Bu da yüzde 68,5 mertebesinde. Beton olarak ise yüzde 58 mertebesindeyiz. Çalışmalarımız vardiya sistemiyle aralıksız bir şekilde devam ediyor." dedi.

Yılmaz, çevre dostu bir proje olan T1 ve T2 tünellerinde çalışmaların 580 personel ve 230 iş makinesiyle 24 saat devam ettiğini aktardı.