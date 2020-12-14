Paralar teröre değil hizmete aktarıldı! Hakkari ve ilçelerinde büyük değişim yaşandı

Yıllarca terör olayları nedeniyle geri bırakılan Irak-İran'a sınırı olan Hakkâri, terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin sözde özerklik çağrısı işle birlikte açılan hendeklerle büyük zarar gördü. Hendek operasyonlarının ardından HDP'li belediyelere yapılan görevlendirme ile birlikte büyük bir değişimin ardından gelişen doğu illerinden biride Hakkâri ve ilçeleri oldu. Hakkâri, Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca'da önemli yatırımlarla bölge adeta küllerinden yeniden doğdu. Yeni yollar yapıldı, terör örgütü tarafından yakılan okulların, hastane ile kamu binalarının yerine yenileri yapıldı. Bazılarının yapımı ise, teröristlerin tüm saldırı girişimlerine rağmen devam ediyor. Yüksekova Havaalanı başta HDP'lilerin itirazı ve teröristlerin 5 kez saldırı yapmalarına rağmen tamamlanarak hizmete girdi. Hakkâri ve ilçeleri yıllar sonra kaliteli asfalt ile tanıştı. Kayyum ve AK partili belediyeler, BSK(Bitümlü Sıcak Asfalt) serim çalışmalarıyla caddeleri daha konforlu hale getirdi.
TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığının 2021 yılı görüşmelerinde konuşan Bakan Süleyman Soylu, uzaklığın simgesi Hakkâri'ye yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" dedi.
TERÖRDEN TEMİZLENDİ 5 YILDIZLI OTEL YAPILIYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Hakkari Valiliğin destekleriyle turizm sektörünü kalkındırmayı amaçlayan 2.800 metre rakımlı Mergabütan Kayak Merkezine yapılan Sporcu Konaklama Merkezi ve 5 yıldızlı oteli 50 odalı, 36 standart +12deluxe+2suit olmak üzere 120 yatak kapasiteli bir yer inşa ediliyor. Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, "Geçtiğimiz yıllarda pist uzunluğumuz bin 200 metre civarı idi, 2019 yılında bunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Burada otelle beraber inşallah kış turizmi anlamında sporcuların konaklanabileceği, ulusal ve uluslar arası etkinliklerin yapılabileceği bir kayak merkezi olacak. Hakkâri dağlarında ve Mergabütan Kayak Merkezinde kar 6 ay kalıyor" dedi.
HENDEKLERDE EVLERİ YIKILANLAR İÇİN KONUTLARI YAPILDI
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında ki hendek olaylarında evleri yıkılan vatandaşlara TOKİ tarafından 3 bin 64 adet konut yapıldı. Yüksekova'ya yeni bir şehir inşa edildi. Yüksekova'da 2016 yılında teröristler tarafından kurulan hendek ve barikatların kaldırılması için 13 Mart'ta "Şehit uzman çavuş Ramazan Gülle operasyonu" başlatıldı. 79 gün süren operasyon sırasında evleri yakılan ve yıkılan vatandaşlar için Çevre ve şehircilik Bakanlığı ihale yaptı, TOKİ 5 bölgede toplam 3 bin 64 konut yapımına başladı. TOKİ tarafından Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan, doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, iş yeri ve okul ile modern standartlarda konutlar inşa edildi. Yapımı tamamlanan bin 256 konut bu yıl hak sahiplerine teslim edildi. Yeni bir şehir görünümüne kavuşan Yüksekova modern konutlarla hak sahiplerini ağırlıyor.
HAKKÂRİ'YE YAPILAN HİZMETLER:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ: Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi yakınında 145 dönüm alanda kurulması planlanan organize sanayi bölgesi için zemin etüt çalışması başlatıldı.
SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR: İçme suyu sıkıntısı çözüldü. İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirme sayesinde Hakkârililer, yıllardır özlemini çektikleri su hizmetlere kavuşmaya başladı. Golan ve Berçelan bölgelerinde başlatılan içme suyu çalışması tamamlandı. Artık Hakkâri'de 24 saat içme suyu hizmeti veriliyor. Bakanlıkça görevlendirme yapılan Yüksekova Beledi̇yesi̇ gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirirken, yıllardır devam eden su sorununu da 80 milyon liralık yatırım yapıldı.
DOĞAL GAZ: Hakkâri'de 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek kente ulaştırılan boru hattında geçen yıl test çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlere doğal gaz verilmeye başlandı.
İKİ YILDA 25 OKUL: Hakkâri'nin modern eğitim kurumlarına kavuşması amacıyla başlatılan dev projelere imza atıldı. Hakkâri genelinde iki yılda 25 okul tamamlandı. Terörden zarar gören okulların yerine yenileri inşa edildi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği spor salonları, uygun barınma ortamları hazırlamak için çalışmalar yapıldı. Yine terör olaylarından zarar gören diğer kamu binalarının da yapım ve onarım çalışmaları yapıldı.
BİN 200 METRELİK PİST UZUNLUĞU 3 BİN 500 METREYE ÇIKARILDI: Hakkâri'de kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelen kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Bin 200 metre olan pist uzunluğu, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile söz konusu pistin 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Kar yağışıyla birlikte açılan Merga Bütan Kayak Merkezi, sahip olduğu rakım nedeniyle de sezonu en geç kapatan merkez özelliği taşıyor.
TERÖR BİTTİ RAFTİNG BAŞLADI: Terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkâri su sporlarıyla da adından söz ettiriyor. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışları, 'Hakkâri'de Hayat Var' sloganı ile 25-30 Ekim tarihlerinde Hakkâri'de gerçekleştirildi. Hakkâri Valiliğinin himayesinde, Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Rafting Federasyonu işbirliğinde düzenlendi.
5 YILDIZLI OTEL GELİYOR
Hakkâri Yüksekova ilçesinin İpekyolu üzerinde yapımına başlayan 5 yıldızlı Double Tree By Hilton'un imza töreni Şubat ayında gerçekleştirildi. Yapımına başlanacak olan 5 yıldızlı otelle birlikte bölgedeki turizmin canlanması planlanıyor. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hakkâri Valiliği'nin destekleriyle turizm sektörünü kalkındırmayı amaçlayan Merga Bütan Kayak Merkezi'ne İran, Irak ve il dışından gelen sporcuları için bu yıl 4 yıldız bir otel de yapılıyor. 36'sı standart, 12'si deluxe, 2'si suit olmak üzere 120 yatak kapasiteli 4 yıldızlı otel bu yıl hizmete açılacak.
HAKKÂRİ ANJİYO ÜNİTESİNE KAVUŞTU: Anjiyo ünitesi olmayan tek il olan Hakkâri bu yıl anjiyo ünitesine de kavuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında getirilen anjiyo ünitesi Hakkâri Devlet Hastanesi'nde kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu.
3 BİN 200 KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi Başkanlığınca Yüksekova'da 5 bölgede 3 bin 200 konutun ihalesinin 2016'da gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine peyder pey teslim edildi. Hakkâri Yüksekova'da yine 3 bin 200 konutun yapımı TOKİ tarafından tamamlandı. 700 polis konutu yapımının devam ettiği, Jandarma personeline 230 lojman tahsis edildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.