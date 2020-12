Paralar teröre değil hizmete aktarıldı! Hakkari ve ilçelerinde büyük değişim yaşandı

Yıllarca terör olayları nedeniyle geri bırakılan Irak-İran'a sınırı olan Hakkâri, terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin sözde özerklik çağrısı işle birlikte açılan hendeklerle büyük zarar gördü. Hendek operasyonlarının ardından HDP'li belediyelere yapılan görevlendirme ile birlikte büyük bir değişimin ardından gelişen doğu illerinden biride Hakkâri ve ilçeleri oldu. Hakkâri, Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca'da önemli yatırımlarla bölge adeta küllerinden yeniden doğdu. Yeni yollar yapıldı, terör örgütü tarafından yakılan okulların, hastane ile kamu binalarının yerine yenileri yapıldı. Bazılarının yapımı ise, teröristlerin tüm saldırı girişimlerine rağmen devam ediyor. Yüksekova Havaalanı başta HDP'lilerin itirazı ve teröristlerin 5 kez saldırı yapmalarına rağmen tamamlanarak hizmete girdi. Hakkâri ve ilçeleri yıllar sonra kaliteli asfalt ile tanıştı. Kayyum ve AK partili belediyeler, BSK(Bitümlü Sıcak Asfalt) serim çalışmalarıyla caddeleri daha konforlu hale getirdi.

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığının 2021 yılı görüşmelerinde konuşan Bakan Süleyman Soylu, uzaklığın simgesi Hakkâri'ye yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" dedi.