Paralar teröre değil hizmete aktarıldı! Hakkari ve ilçelerinde büyük değişim yaşandı

DOĞAL GAZ: Hakkâri'de 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek kente ulaştırılan boru hattında geçen yıl test çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlere doğal gaz verilmeye başlandı.

İKİ YILDA 25 OKUL: Hakkâri'nin modern eğitim kurumlarına kavuşması amacıyla başlatılan dev projelere imza atıldı. Hakkâri genelinde iki yılda 25 okul tamamlandı. Terörden zarar gören okulların yerine yenileri inşa edildi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği spor salonları, uygun barınma ortamları hazırlamak için çalışmalar yapıldı. Yine terör olaylarından zarar gören diğer kamu binalarının da yapım ve onarım çalışmaları yapıldı.

BİN 200 METRELİK PİST UZUNLUĞU 3 BİN 500 METREYE ÇIKARILDI: Hakkâri'de kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelen kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Bin 200 metre olan pist uzunluğu, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile söz konusu pistin 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Kar yağışıyla birlikte açılan Merga Bütan Kayak Merkezi, sahip olduğu rakım nedeniyle de sezonu en geç kapatan merkez özelliği taşıyor.